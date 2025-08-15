Рус
Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

Маріна Фурман
15 серпня 2025, 14:22
Експрезидент України навів історичні приклади, які можуть повторитися.
  • Ющенко прокоментував майбутні переговори Трампа та Путіна
  • Експрезидент України попереджає про небезпеку повторення історичних помилок

У пʼятницю, 15 серпня, відбудеться запланована зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Експрезидент України Віктор Ющенко прокоментував можливі перемовини двох лідерів та згадав історію 1938 року. Свою думку третій очільник України висловив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Ющенко зазначив, що нинішній дипломатичний крок дає відчуття, ніби Україна для американського президента не на першому місці.

"Таке відчуття, що Україна у цьому дипломатичному раунді не є перша для американського президента. Спочатку потрібно нібито зустрітися з агресором", - сказав третій президент України.

Ющенко попередив, що під час зустрічі Трампа та Путіна є ризик повторення помилки Мюнхенської угоди 1938 року.

"І тому ми ще раз повертаємося до того, що не хотілося б дуже робити ту помилку, яку восени 1938 року в Мюнхені зробила європейська демократія. Вони, під ціллю знайти коротшу дорогу до миру, вийшли на Мюнхенську мирну угоду, яка, кінець кінцем, привела до війни, самої масштабної в історії людства. Дуже багато аналітиків сьогодні про це говорять, що "вчіть історію"", – додав він.

Резюмуючи, Ющенко зауважив, що президент Франклін Рузвельт ніколи не проводив подібних переговорів із Гітлером чи Муссоліні.

"Чому не проводив з окупантом та загарбником такі політичні раунди, які, на жаль, сьогодні розпочинаються з Путіним, - запитав експрезидент України.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

Чого хоче Трамп від зустрічі з Путіним

Політик і громадський діяч Віктор Андрусів передбачив, що президент США Дональд Трамп прагне здобути Нобелівську премію миру, і війна Росії проти України може цьому сприяти.

"Але припинення вогню між нами і росіяни - точно гарантує йому цю премію. Тому він хоче саме припинення вогню. На мир до 10 жовтня вже немає часу", - сказав Андрусів.

При цьому, громадський діяч сказав, що Трамп не припинить допомогу Україні, навіть якщо не отримає бажаного.

Запланована зустріч Путіна та Трампа на Алясці - останні новини

Як писав Главред, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та російський лідер Володимир Путін проведуть зустріч на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Початок зустрічі заплановано на 22:30 за київським і московським часом.

Уранці 15 серпня на Аляску почали прибувати представники Росії та журналісти. Відтак, глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров прибув до готелю в Анкориджі на Алясці в кофті з, імовірно, написом "СССР" на грудях.

А російських пропагандистів розмістили не в комфортних умовах, а на розкладачках у спортивному комплексі.

Тим часом пропагандистка Маргарита Симоньян похизувалася, що під час перельоту пасажирам подавали котлети по-київськи.

Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

війна в Україні Дональд Трамп Віктор Ющенко Володимир Путін Переговори на Алясці
