Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

В Україні літні громадяни, окрім стандартної щомісячної пенсії, можуть отримувати додаткові грошові надбавки.

Хто отримає надбавки до пенсії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

Кому в Україні платять більше за особливі заслуги

Яким пенсіонерам додадуть до пенсії до 944 грн щомісяця

Для деяких українських пенсіонерів передбачені бонусні виплати, адже держава виплачує майже 1000 гривень щомісяця за особливі заслуги. Це право передбачено Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Хто може претендувати на цю виплату?

Відповідно до статті 1 закону, додаткову допомогу призначають тим, хто зробив вагомий внесок у розвиток держави або досяг видатних результатів у професійній діяльності. Доплата є постійною та фінансується з держбюджету.

Право на надбавку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, а також ті, хто після 1991 року був відзначений чотирма чи більше державними орденами.

Виплати також можуть отримувати народні артисти та особи, яким після проголошення незалежності присвоєно інші почесні звання.

Окремо в законі згадується про матерів, які народили та виховали понад п’ятеро дітей до шестирічного віку. Якщо матері немає в живих або її позбавили батьківських прав, право на доплату переходить до батька, що виховує дітей, включно з усиновленими.

Скільки платять і коли можливе збільшення?

Сума надбавки залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб та становить 35–40% від 2 361 грн. Це означає, що зараз доплата коливається у межах 826–944 грн на місяць.

Хоча у 2025 році прожитковий мінімум поки не змінювали, його переглядають періодично. Наступне підвищення може відбутися вже з 1 січня наступного року, і тоді розмір надбавки також зросте.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Главред розповідав, що українці мають можливість самостійно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Нові законодавчі зміни дозволяють більш гнучко підійти до цього питання, використовуючи різні інструменти.

Також, деякі пенсіонери в серпні отримають додаткові виплати. Залежно від їхньої категорії, сума може становити від 450 до 3100 гривень, які будуть додані до основної пенсії.

Перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак розповіла нові деталі щодо можливого підвищення пенсій у 2025 році. Наразі остання індексація пенсій була проведена в березні, відповідно до чинного законодавства.

