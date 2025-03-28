У Трампа спрогнозували ймовірні терміни укладення мирної угоди

Необхідно досягти більшого прогресу на технічному рівні, переконаний Марко Рубіо.

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Марко Рубіо прокоментував перебіг переговорів про припинення вогню / Колаж: Главред, фото 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

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Угода між Україною та РФ має враховувати накладені санкції

Потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні

Мирна угода з Україною та РФ має враховувати накладені санкції, водночас часові рамки завершення переговорів та укладення мирної угоди поки не визначено, заявляє державний секретар США Марко Рубіо.

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"Ми будемо прагнути досягти миру стільки, скільки буде потрібно. Це не означає, що я можу гарантувати вам, що угоду буде укладено через тиждень або місяць. Я просто не можу встановити часові рамки, тому що це не залежить від нас. Це залежить від росіян і залежить від українців. Це також залежить від наших партнерів у Європі, у яких є санкції, які, я вважаю, повинні враховуватися в рамках будь-якої остаточної угоди", - сказав він під час спілкування з журналістами.

Держсекретар США також заявив, що про готовність до укладення цієї угоди буде відомо, "коли настане час підписувати", якщо "буде опір з одного чи іншого боку", але "ми ще не на цьому етапі".

Водночас він також висловив переконання, що на поточному етапі "потрібно досягти більшого прогресу на технічному рівні".

"Я хочу посидіти й поговорити з нашою командою, коли вона повернеться із Саудівської Аравії, і краще зрозуміти, як пройшли ці переговори... До речі, ми ще двічі зустрічалися з українцями, тому ми хочемо отримати ту перспективу, з якою ми зустрічалися з ними в неділю і ще раз у вівторок, і з росіянами в понеділок. Тому мені потрібно почути від них трохи більше про те, як це пройшло, а потім ми представимо це президенту, а потім визначимося з подальшими кроками", - сказав Рубіо.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в The Telegraph з'ясували деталі мирних переговорів. Плани Трампа і Путіна щодо завершення бойових дій в Україні дещо розходяться.

Нагадаємо, раніше Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною. Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розповів, як тривають переговори про завершення війни рф проти України. За його словами, зараз обговорюються питання "щодо поділу земель".

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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