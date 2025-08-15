Рус
Читати російською
У США не допускають членства України в НАТО: Трамп запропонує альтернативу Альянсу

Віталій Кірсанов
15 серпня 2025, 17:11
США разом з Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, каже Трамп.
США разом з Європою можуть надати Україні гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот з відео

Що сказав Дональд Трамп

  • На Алясці обговорюватимуть територіальні обміни
  • Якби я не був президентом, то Путін би зараз захопив усю Україну
  • На РФ чекатимуть серйозні економічні наслідки

США разом із Європою та іншими країнами можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One у п'ятницю, пише "Інтерфакс-Україна".

"Можливість надання Сполученими Штатами гарантій безпеки Україні. Можливо разом з Європою та іншими країнами. Не у формі НАТО, тому що це не відбудеться, ви знаєте, є певні речі, які не відбудуться. Але так, разом з Європою, така можливість є", - сказав Трамп.

відео дня

У питанні територій - рішення за Україною

Водночас він додав, що під час сьогоднішньої зустрічі на Алясці обговорюватимуться територіальні обміни, але Трамп "має дозволити Україні прийняти це рішення".

"І я думаю, що вони приймуть правильне рішення. Але я тут не для того, щоб вести переговори за Україну, я тут для того, щоб зібрати їх за столом переговорів", - сказав Трамп.

За його словами, якби він не був президентом, то Путін би зараз захопив усю Україну.

"Але він (Путін, - ред.) цього не зробить", - заявив президент США.

Російські обстріли України

Він також прокоментував російські обстріли України, заявивши, що Путін намагається "створити умови, які, на його думку, допоможуть йому укласти кращу угоду". Однак Трамп підкреслив, що обстріли України шкодять Путіну.

"Але, на його думку, це допоможе йому укласти кращу угоду, якщо вони (РФ - ред.) зможуть продовжувати вбивства. Можливо, це частина світу, можливо, це просто його характер, його гени, його генетика. Але він вважає, що це робить його сильнішим у переговорах. Я думаю, що це шкодить йому, але я поговорю з ним про це пізніше", - сказав Трамп.

Крім того, президент США підкреслив, що на РФ чекатимуть серйозні економічні наслідки, якщо він відчує, що Путін не зацікавлений у припиненні вогню.

Думка експерта:

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний спрогнозував, на які територіальні поступки може піти російський диктатор Володимир Путін за результатами перемовин із главою Білого дому Дональдом Трампом.

Експерт вважає, що господар Кремля точно не погодиться виходити із Запорізької та Херсонської областей, а тим паче з Луганської та Донецької. На його думку, Путін уже проголосив ці регіони частиною Росії, закріпивши це в Конституції, і це його "червона лінія", яку, схоже, США врахували.

"А ось що стосується Харківської та Сумської областей, за певних умов Путін може погодитися на відведення військ, подаючи це як "жест доброї волі", - вважає Розумний.

Про персону: Максим Розумний

Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року - професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Інфографіка: Главред

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - головні новини:

Як повідомляв Главред, раніше Трамп оголосив про свою мету на переговори з Путіним - обговорення можливості припинення вогню в Україні. За словами глави Білого дому, він вірить, що доб'ється миру, але не буде укладати з Путіним угод.

"Це не моя відповідальність укладати угоду з Путіним, і я вірю, що він доб'ється миру. Моя зустріч із Путіним прокладає шлях для другої, дуже важливої зустрічі із Зеленським, і ми можемо запросити деяких європейських лідерів", - каже президент США.

У Путіна намагаються перетворити саміт із Трампом на економічний саміт, зазначили аналітики Інституту вивчення війни. Експерти дійшли висновку, що метою Кремля на переговорах лідерів РФ і США є пом'якшення санкцій.

Путін і Трамп не підписуватимуть жодних документів, сказав кремлівський рупор Дмитро Пєсков. Утім, Путін на спільній із Трампом пресконференції має розповісти, з яких питань вдалося, мовляв, знайти порозуміння.

Інші новини:

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

