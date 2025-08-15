Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУ

РФ використовує для просування невеликі піхотні диверсійні групи, підкреслив Сергій Кузан.

ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 58 ОМБр

Головне із заяв Кузана:

РФ використовує невеликі піхотні диверсійні групи

Силам оборони не вистачає людей і військових можливостей для контролю лінії фронту

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан прокоментував ситуацію з просуванням російських окупаційних військ у районі Покровська і Добропілля.

"Тут, звичайно, можна виділити різні мотиви, але головний - це медійний ефект. Ми бачимо глибину цього просування, яка вже перевищує 10 км", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що з військової точки зору це неможливо без залучення резервів і належного забезпечення.

"Якщо цих резервів немає - сотень, а то й тисяч людей - то утримати таку територію, а отже, реально її контролювати, теж неможливо", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що РФ використовує невеликі піхотні диверсійні групи. "За всіма ознаками, це неповноцінний прорив. Для справжнього прориву потрібне перекидання додаткових резервів, але факт у тому, що росіяни знайшли слабке місце і намагатимуться всіма силами розвинути свій успіх, кидаючи туди багато снарядів і особового складу. Водночас зараз їм важливо видати бажане за дійсне: показати, що це вже прорив, що територія під їхнім контролем, і що цей прорив вони готові розвивати", - зазначив він.

На його думку, Силам оборони не вистачає людей і військових можливостей для контролю всієї лінії фронту.

"Тому росіянам вдається проводити такі, насамперед, інформаційні кампанії. Вони вже близько трьох днів намагаються подати ситуацію на Заході як великий успіх і "прорив фронту". Однак до справжнього прориву тут дуже далеко. Поточна діяльність цих невеликих груп не підпадає під жодне з визначень повноцінного прориву", - додав Кузан.

Ситуація на Донбасі: думка аналітиків

Згідно зі звітом ISW, втрата частини Донецької області, що залишилася, може змусити Україну відмовитися від свого ключового оборонного рубежу - так званого "поясу фортець", що існує з 2014 року, при цьому не маючи впевненості, що бойові дії не спалахнуть знову.

Цей оборонний пояс охоплює чотири великі міста і кілька населених пунктів, розташованих уздовж траси H-20 між Костянтинівкою і Слов'янськом, і простягається приблизно на 50 кілометрів з півночі на південь.

Про персону: Сергій Кузан Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

