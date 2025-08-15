Рус
Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУ

Олексій Тесля
15 серпня 2025, 15:59
РФ використовує для просування невеликі піхотні диверсійні групи, підкреслив Сергій Кузан.
Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУ
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 58 ОМБр

Головне із заяв Кузана:

  • РФ використовує невеликі піхотні диверсійні групи
  • Силам оборони не вистачає людей і військових можливостей для контролю лінії фронту

Голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан прокоментував ситуацію з просуванням російських окупаційних військ у районі Покровська і Добропілля.

"Тут, звичайно, можна виділити різні мотиви, але головний - це медійний ефект. Ми бачимо глибину цього просування, яка вже перевищує 10 км", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає, що з військової точки зору це неможливо без залучення резервів і належного забезпечення.

"Якщо цих резервів немає - сотень, а то й тисяч людей - то утримати таку територію, а отже, реально її контролювати, теж неможливо", - зазначив він.

Співрозмовник каже, що РФ використовує невеликі піхотні диверсійні групи. "За всіма ознаками, це неповноцінний прорив. Для справжнього прориву потрібне перекидання додаткових резервів, але факт у тому, що росіяни знайшли слабке місце і намагатимуться всіма силами розвинути свій успіх, кидаючи туди багато снарядів і особового складу. Водночас зараз їм важливо видати бажане за дійсне: показати, що це вже прорив, що територія під їхнім контролем, і що цей прорив вони готові розвивати", - зазначив він.

Прорив під Покровськом: Кузан пояснив, як РФ знайшла пролом в обороні ЗСУ
На його думку, Силам оборони не вистачає людей і військових можливостей для контролю всієї лінії фронту.

"Тому росіянам вдається проводити такі, насамперед, інформаційні кампанії. Вони вже близько трьох днів намагаються подати ситуацію на Заході як великий успіх і "прорив фронту". Однак до справжнього прориву тут дуже далеко. Поточна діяльність цих невеликих груп не підпадає під жодне з визначень повноцінного прориву", - додав Кузан.

Дивіться відео - інтерв'ю Сергія Кузана:

Ситуація на Донбасі: думка аналітиків

Згідно зі звітом ISW, втрата частини Донецької області, що залишилася, може змусити Україну відмовитися від свого ключового оборонного рубежу - так званого "поясу фортець", що існує з 2014 року, при цьому не маючи впевненості, що бойові дії не спалахнуть знову.

Цей оборонний пояс охоплює чотири великі міста і кілька населених пунктів, розташованих уздовж траси H-20 між Костянтинівкою і Слов'янськом, і простягається приблизно на 50 кілометрів з півночі на південь.

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.

Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали дві головні причини прориву РФ. Сили оборони працюють над їх ліквідацією, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ Дніпро Віктор Трегубов.

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

