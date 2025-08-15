Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

Пєсков заявив, що позиція української сторони на даному етапі не враховуватиметься, оскільки переговори стосуються лише США та РФ.

Пєсков прокоментував перебіг переговорів

Головне зі слів Пєскова:

Кремль не планує підписувати жодних документів або угод за підсумками зустрічі Трампа і Путіна

Головною темою обговорення буде "українське врегулювання", яке Пєсков назвав "складною субстанцією"

Кремль не має наміру підписувати жодних офіційних документів або угод за результатами зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом, яка відбудеться на Алясці. Про це повідомив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, основна увага під час переговорів буде зосереджена на темі врегулювання ситуації в Україні.

"Президент Путін і президент Трамп мають намір розмовляти, вони готові розмовляти, і будуть обговорювати найскладніші питання", – зазначив Пєсков.

Він наголосив, що під час зустрічі не планується підписання жодних документів.

"Не очікується (підписання документів. – Ред.). Нічого не готувалося і навряд чи тут може бути якийсь документ підписаний. Але, з огляду на те, що буде спільна пресконференція, президент, звичайно ж, окреслить те коло домовленостей, розуміння щодо яких їм вдасться досягти", – заявив Пєсков.



Також Пєсков охарактеризував війну в Україні як "складну і багатогранну субстанцію" та заявив, що "адекватної відповіді з боку європейців вони, мабуть, не дочекаються".

"Очевидно, що будуть обговорюватися питання, пов'язані з українським... Субстанція дуже складна, дуже багатогранна. Виходимо при цьому ми з виявленої президентами двох країн доброї політичної волі на те, щоб вирішувати питання за допомогою діалогу. Така взаємна політична воля нині в дефіциті. Ми бачимо, що адекватної відповіді, наприклад, з боку європейців, ми так, напевно, і не дочекаємося. Проте і президент Путін, і президент Трамп мають намір розмовляти, вони готові розмовляти і будуть обговорювати найскладніші питання", – заявив Пєсков.

Відповідаючи на питання про врахування позиції президента України Володимира Зеленського, він підкреслив, що нинішні переговори стосуються відносин між РФ і США, а діалог з українською стороною можливий на наступних етапах.

"Зараз ідеться про засудження між Росією і Сполученими Штатами Америки. Те, що ви запитуєте (умови України. – Ред.), напевно належить до наступних етапів. На даний момент йдеться про російсько-американську зустріч на вищому рівні", – заявив він.

Переговори на Алясці - що відомо

Сьогодні, 15 серпня, президент США Дональд Трамп і російський лідер Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі. Переговори розпочнуться о 22:30 за Києвом.

Видання The New York Times повідомляє, що Кремль має намір обговорити ширше коло питань, а не лише ситуацію в Україні.

"Тема зі зброєю вписується в давні спроби Росії представити війну в Україні як частину більш масштабного конфлікту між Сходом і Заходом", - пише NYT.

За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, ключову роль у підготовці цієї зустрічі відіграв спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф.

"У нас є зрозуміла, чітка позиція. Ми будемо її викладати. Тут уже чимало зроблено під час візитів Стівена Віткоффа, президент про це сказав. Віткофф виступав від імені Трампа. Сподіваюся, що ми сьогодні продовжимо цю дуже корисну розмову", - наголосив Сергій Лавров.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

