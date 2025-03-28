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Путін маніпулює Трампом і хоче домогтися продовження війни – WP

Олексій Тесля
28 березня 2025, 18:16
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Дональд Трамп мав би бути надзвичайно довірливим, щоб повірити Володимиру Путіну.
Путин, Трамп
Володимир Путін веде гру з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот YouTube

Важливо:

  • Путін не відмовляється від свого прагнення завоювати всю Україну
  • Трамп наївно довіряє Путіну і повторює тези Кремля

Диктатор РФ Володимир Путін не відмовляється від свого прагнення завоювати всю Україну і маніпулює президентом США Дональдом Трампом під час переговорів.

"Якщо ви хочете побачити маестро за роботою, зверніть увагу на переговори Володимира Путіна щодо України з президентом Дональдом Трампом і його спеціальним представником Стівом Віткоффом. Російський президент грає з американцями, як Страдіварі", - йдеться в матеріалі The Washington Post.

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Нагадується, що Путін відмовився прийняти американський план зупинення вогню і висунув настільки обтяжливі умови, що не було жодних шансів, що він коли-небудь буде реалізований.

Однак Трамп - замість того, щоб назвати Путіна перешкодою на шляху до миру, як він це зробив із Зеленським, - похвалив дискусії Путіна з Віткоффом як "дуже хороші та продуктивні" і повторив тези Кремля, написавши в соціальних мережах, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військами".

Підкреслюється, що Трамп наполягав на тому, щоб Путін погодився припинити всі атаки на "енергетику та інфраструктуру", тоді як Кремль заявив, що угода обмежується енергетичною галуззю. У будь-якому разі, російські бомбардування українських міст продовжилися.

"Трамп мав би бути надзвичайно довірливим, щоб повірити в те, що Путін веде переговори з добрими намірами, коли всі ознаки вказують на те, що російський диктатор не відмовився від своєї мети - контролювати всю Україну. Наївність президента відповідає, якщо не перевершує, наївність Віткоффа, якого спочатку було призначено посланцем на Близькому Сході, а тепер він узяв на себе провідну роль у переговорах із Кремлем", - пише видання.

Автори зазначають, що у своєму новому інтерв'ю журналу Time Зеленський поскаржився, що Росія використовує дезінформацію, щоб вплинути на "деяких людей у команді Білого дому".

"Хоча Віткофф стверджує, що досяг "величезного" і "колосального" прогресу у відносинах із Путіним, він і його бос ніколи не доб'ються успіху в переговорах щодо справедливого завершення війни, доки залишатимуться в полоні кремлівської дезінформації. Це заважає їм бачити реальність, яка дивиться їм в очі: Путін може закінчити війну в будь-який момент, коли захоче. Він просто не хоче цього робити", - додали журналісти.

Переговори про припинення вогню - останні новини за темою

Раніше в The Telegraph з'ясували деталі мирних переговорів. Плани Трампа і Путіна щодо завершення бойових дій в Україні дещо розходяться.

Нагадаємо, раніше Трамп визнав, що Москва "гальмує" мирну угоду з Україною. Трамп, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп розповів, як йдуть переговори про завершення війни. За його словами, зараз обговорюються питання "щодо поділу земель".

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Що таке The Washington Post?

The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

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