РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

Було щонайменше два вибухи, унаслідок яких відомо, щонайменше, про одного пораненого.

РФ вдарила балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Головне:

У Дніпрі було щонайменше два вибухи внаслідок ударів балістичних ракет

Попередньо, є загиблий та постраждалий, виникла пожежа

Дніпровський район був під ударом балістичних ракет російської окупаційної армії в п'ятницю вдень, 15 серпня.

Про загрозу ворожої атаки йшлося в повідомленні в Telegram Повітряних сил Збройних сил України.

Підкреслювалося, що небезпека пов'язана з можливістю балістичної атаки РФ зі східного напрямку.

"Дніпро, в укриття!", - йшлося в повідомленні ПС ЗСУ.

За даними онлайн-ресурсів Дніпра, було щонайменше два вибухи внаслідок ударів балістичних ракет. За деякими даними, приліт міг бути в районі житлової забудови.

За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, РФ вдарила ракетами по передмістю Дніпра, унаслідок цього є постраждалий.

"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо потерпілий. Виникла пожежа. Подробиці уточнюємо", - написав Лисак.

Пізніше він додав, що в результаті атаки РФ одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.

Удари РФ по Україні: прогноз військового

Майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук зазначив, що останнім часом Росія почала рідше здійснювати масштабні ракетні та дронові атаки по території України. На його думку, це пов'язано з наміченими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.

Він припустив, що до 15 серпня Кремль, найімовірніше, утримуватиметься від масованих обстрілів. Однак після цієї дати, за словами Ткачука, українцям слід бути особливо уважними і дотримуватися заходів безпеки.

Як писав Главред, раніше місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.

Нагадаємо, що раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.

Раніше повідомлялося про те, що армія РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.

