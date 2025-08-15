РФ вдарила балістикою по передмістю Дніпра перед переговорами Трампа з Путіним

Головне:
- У Дніпрі було щонайменше два вибухи внаслідок ударів балістичних ракет
- Попередньо, є загиблий та постраждалий, виникла пожежа
Дніпровський район був під ударом балістичних ракет російської окупаційної армії в п'ятницю вдень, 15 серпня.
Про загрозу ворожої атаки йшлося в повідомленні в Telegram Повітряних сил Збройних сил України.
Підкреслювалося, що небезпека пов'язана з можливістю балістичної атаки РФ зі східного напрямку.
"Дніпро, в укриття!", - йшлося в повідомленні ПС ЗСУ.
За даними онлайн-ресурсів Дніпра, було щонайменше два вибухи внаслідок ударів балістичних ракет. За деякими даними, приліт міг бути в районі житлової забудови.
За даними голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, РФ вдарила ракетами по передмістю Дніпра, унаслідок цього є постраждалий.
"Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо потерпілий. Виникла пожежа. Подробиці уточнюємо", - написав Лисак.
Пізніше він додав, що в результаті атаки РФ одна людина загинула, а ще одна отримала поранення.
Удари РФ по Україні: прогноз військового
Майор Збройних сил України і політолог Андрій Ткачук зазначив, що останнім часом Росія почала рідше здійснювати масштабні ракетні та дронові атаки по території України. На його думку, це пов'язано з наміченими переговорами між президентом США Дональдом Трампом і російським лідером Володимиром Путіним.
Він припустив, що до 15 серпня Кремль, найімовірніше, утримуватиметься від масованих обстрілів. Однак після цієї дати, за словами Ткачука, українцям слід бути особливо уважними і дотримуватися заходів безпеки.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як писав Главред, раніше місто Лозова Харківської області зазнало наймасованішого удару з початку війни Росії проти України. Унаслідок атаки постраждала критична інфраструктура, багатоповерхівки і приватний сектор. Є поранені, зокрема й діти.
Нагадаємо, що раніше російська окупаційна армія атакувала дронами Одеську область. Унаслідок влучень спалахнули масштабні пожежі.
Раніше повідомлялося про те, що армія РФ атакувала Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів за напрямками, а також балістичною ракетою Іскандер-М.
Інші новини:
- Війна РФ проти європейських країн: названо реальні можливості та сили росіян
- "Путіна не буде серед живих": названо головну умову виживання диктатора РФ
- Кремль тягне гуму: чи відбудуться переговори Зеленського і Путіна - Politico
Про персону: Сергій Лисак
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред