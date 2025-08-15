Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

Коротко:
- Чим здивувала дочка Кіркорова
- Який вона зараз має вигляд
Скандальна і дивна дочка путініста Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія показалася на свіжому фото зі своїм батьком.
Відповідним фото Кіркоров поділився на своїй сторінці в Instagram.
Як відомо, співак зараз відпочиває в Греції зі своїм сімейством. В один із вечорів путініст сфотографувався зі своєю донькою, чим викликав шквал коментарів і публікацій у мережі.
Зокрема, на фото видно, що донька Кіркорова скоро наздожене його за зростом. Тим часом, зріст путініста становить 1 метр 93 сантиметри. Можна припустити, що зріст дівчинки вже становить близько 1 метра і 60 сантиметрів і вона ще буде рости, адже їй лише 13 років.
Підписники артиста висловили здивування тим, як помітно виросла Алла.
Філіп Кіркоров - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
Про персону: Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
