Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

Кіркоров показав фото разом зі своєю донькою і викликав бурю обговорень.

https://glavred.net/stars/kirkorov-osharashil-novym-foto-so-svoey-skandalnoy-dochkoy-10690025.html Посилання скопійоване

Алла-Вікторія Кіркорова сильно виросла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Чим здивувала дочка Кіркорова

Який вона зараз має вигляд

Скандальна і дивна дочка путініста Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія показалася на свіжому фото зі своїм батьком.

Відповідним фото Кіркоров поділився на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Як відомо, співак зараз відпочиває в Греції зі своїм сімейством. В один із вечорів путініст сфотографувався зі своєю донькою, чим викликав шквал коментарів і публікацій у мережі.

Зокрема, на фото видно, що донька Кіркорова скоро наздожене його за зростом. Тим часом, зріст путініста становить 1 метр 93 сантиметри. Можна припустити, що зріст дівчинки вже становить близько 1 метра і 60 сантиметрів і вона ще буде рости, адже їй лише 13 років.

Кіркоров ошелешив фото з донькою / Фото Instagram/fkirkorov

Підписники артиста висловили здивування тим, як помітно виросла Алла.

Кіркоров ошелешив фото з донькою / Фото Instagram/fkirkorov

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред