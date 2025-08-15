Рус
Кіркоров ошелешив новим фото зі своєю скандальною донькою

Олена Кюпелі
15 серпня 2025, 15:04оновлено 15 серпня, 15:56
Кіркоров показав фото разом зі своєю донькою і викликав бурю обговорень.
Алла-Вікторія Кіркорова, Філіп Кіркоров, Мартін Кіркорові
Алла-Вікторія Кіркорова сильно виросла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Чим здивувала дочка Кіркорова
  • Який вона зараз має вигляд

Скандальна і дивна дочка путініста Філіпа Кіркорова Алла-Вікторія показалася на свіжому фото зі своїм батьком.

Відповідним фото Кіркоров поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, співак зараз відпочиває в Греції зі своїм сімейством. В один із вечорів путініст сфотографувався зі своєю донькою, чим викликав шквал коментарів і публікацій у мережі.

Зокрема, на фото видно, що донька Кіркорова скоро наздожене його за зростом. Тим часом, зріст путініста становить 1 метр 93 сантиметри. Можна припустити, що зріст дівчинки вже становить близько 1 метра і 60 сантиметрів і вона ще буде рости, адже їй лише 13 років.

Кіркоров ошелешив фото з донькою / Фото Instagram/fkirkorov

Підписники артиста висловили здивування тим, як помітно виросла Алла.

Кіркоров ошелешив фото з донькою / Фото Instagram/fkirkorov

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

