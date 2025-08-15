Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

Коротко:
- Що сказав чоловік Лорак
- Як він відзначив співачку
Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, Ісаак Віджраку, опублікував пост-одкровення на своїй сторінці в Instagram.
Він опублікував чорно-біле фото, де танцює з запроданкою і написав невеликий текст.
"Бувають моменти, коли життя просто зупиняється... і все, що існує, - це спільний сміх, погляд, що розуміє, і два серця, що б'ються як одне. Кохання - це не лише поцілунки, обійми чи обіцянки; це можливість разом святкувати життя, кожну мить, наче вона остання. Бо, зрештою, істинне багатство - це сміятися до сліз, танцювати, наче ніхто не бачить, і відчувати, що тут і зараз... нічого не втрачено", - філософствує
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".
А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.
Вас також може зацікавити:
- Давилася і вила: Лорак вразила безталанним співом світового хіта
- Який вигляд має мати Ані Лорак і що з нею зараз: про що мовчить зрадниця
- "Виття і соплі": що стало відомо про зрадницю Ані Лорак
Про персону: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред