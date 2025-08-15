Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

Олена Кюпелі
15 серпня 2025, 13:10оновлено 15 серпня, 13:48
248
Чоловік Лорак Ісаак Віджраку зробив чергове зізнання своїй дружині-зрадниці.
Ані Лорак, Айзек Війраку
Ані Лорак, Ісаак Віджраку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Коротко:

  • Що сказав чоловік Лорак
  • Як він відзначив співачку

Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, Ісаак Віджраку, опублікував пост-одкровення на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував чорно-біле фото, де танцює з запроданкою і написав невеликий текст.

відео дня

"Бувають моменти, коли життя просто зупиняється... і все, що існує, - це спільний сміх, погляд, що розуміє, і два серця, що б'ються як одне. Кохання - це не лише поцілунки, обійми чи обіцянки; це можливість разом святкувати життя, кожну мить, наче вона остання. Бо, зрештою, істинне багатство - це сміятися до сліз, танцювати, наче ніхто не бачить, і відчувати, що тут і зараз... нічого не втрачено", - філософствує

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Ані Лорак

Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ані Лорак новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:33Війна
Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

14:59Світ
Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:55Світ
Реклама

Популярне

Більше
Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

Дуже часто ламаються: механік назвав чотири машини, які не варто купувати

Дуже часто ламаються: механік назвав чотири машини, які не варто купувати

Останні новини

15:33

Трамп різко попередив Путіна і зробив заяву про території України

15:29

Майже 1000 грн щомісяця: деяким пенсіонерам України нарахують особливу доплату

15:27

Перше інтерв'ю DREVO, зіркові розставання та залаштунки Atlas Festival: чим здивує прем'єра "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ

15:22

16 серпня - третій Спас: що можна і не можна робити в це свято

14:59

Трамп зробив важливу заяву перед зустріччю з Путіним і згадав Зеленського

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
14:56

Гороскоп на завтра 16 серпня: Терезам - неждані гості, Рибам - нерви

14:55

Жодного підписання документів: Пєсков розкрив, що обговорюватимуть РФ та США

14:43

Домашній фестиваль коктейлів: три незвичні рецепти, які легко приготувати у себе на кухні реклама

14:38

Риба як стиль життя: смак моря, що завжди з тобою новини компанії

Реклама
14:35

Де помилка на малюнку: лише найуважніші дадуть відповідь за 3 секунди

14:22

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці: Ющенко попереджає про небезпечну помилку

14:16

Заблокував таксист: Melovin поскаржився на ситуацію з таксі

14:03

У США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом

13:58

Один спосіб заощадить купу грошей: експерти розкрили "золоте" правило пранняВідео

13:14

Ціни "впали" на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

13:13

"За очі": Шоптенко розповіла неприємну правду про Могилевську

13:10

В міста України тепер залітає хижий небезпечний птах: попередження орнітолога

13:10

Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

12:47

Росіян відтіснили за кордон: Братчук розкрив деталі успіху ЗСУ на СумщиніВідео

12:45

Пастка для Трампа: ЗМІ дізналися, що запропонує Путін в обмін на "мир" в Україні

Реклама
12:25

Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

12:19

У родині Джеффа Безоса горе - що сталося

12:09

"У Вашингтоні сказали": Гордон назвав дату завершення війни в УкраїніФотоВідео

11:49

Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

09:52

Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

Реклама
08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

08:10

Російська диво-зброя: що варто очікувати УкраїніПогляд

07:32

У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрониВідео

07:10

Найкраща загадка на перевірку уважності: треба знайти 10 відмінностей за 53 секунди

06:51

У МЗС України назвали умову для початку реальних мирних переговорів

06:10

Пастки Аляски: що чекає УкраїнуПогляд

05:45

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

05:09

Чому Чернігів раніше був столицею Криму - історик розкрив маловідомий фактВідео

04:35

Чому не можна казати "хресник" і "хресниця": яку велику помилку робить багато людейВідео

03:30

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці з криміналістом-фотографом за 31 с

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
НапоїСалатиСвяткове менюПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти