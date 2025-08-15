Життя зупиняється: чоловік Лорак чорно-білим фото зробив вирішальне зізнання

Чоловік Лорак Ісаак Віджраку зробив чергове зізнання своїй дружині-зрадниці.

Ані Лорак, Ісаак Віджраку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

Чоловік російської співачки Ані Лорак, яка зрадила Україну і продовжує розважати жителів країни-окупанта РФ, Ісаак Віджраку, опублікував пост-одкровення на своїй сторінці в Instagram.

Він опублікував чорно-біле фото, де танцює з запроданкою і написав невеликий текст.

"Бувають моменти, коли життя просто зупиняється... і все, що існує, - це спільний сміх, погляд, що розуміє, і два серця, що б'ються як одне. Кохання - це не лише поцілунки, обійми чи обіцянки; це можливість разом святкувати життя, кожну мить, наче вона остання. Бо, зрештою, істинне багатство - це сміятися до сліз, танцювати, наче ніхто не бачить, і відчувати, що тут і зараз... нічого не втрачено", - філософствує

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше зрадниця Лорак замахнулася на легендарний хіт Вітні Г'юстон I Will always love you. Співачка, яка відчайдушно намагається врятувати свою кар'єру в терористичній Росії, прийшла на шоу до актора Станіслава Ярушина, який прославився завдяки ролі Антона серіалу "Універ".

А також стало відомо, що Ані Лорак перервала траур за своїм батьком заради вечірки. Співачка без натяку на скорботу заявилася на день народження співака-путініста Філіпа Кіркорова.

Про персону: Ані Лорак Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії до України, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує доньку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.

