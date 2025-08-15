Надважливе засідання перед самітом на Алясці: про що говорили на Ставці Зеленського

Українські військові намагаються втримати позиції на Запорізькому та Покровському напрямках.

Зеленський провів засідання Ставки / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про що говорили на Ставці Зеленського:

Бійці ЗСУ намагаються втримати фронт на Покровському та Запорізькому напрямках

Потрібно розвивати систему контрактів у Силах оборони

Зеленський очікує на доповідь про наміри росіян на переговорах на Алясці

Президент України Володимир Зеленський провів важливе засідання Ставки, на якому обговорили три ключові питання. Про це президент зазначив на своєму Telegram-каналі.

Ситуація на фронті

Керівництво обговорило ситуацію на фронті, зокрема Покровський напрямок. Росіяни намагаються закріпитися. Однак українські військові роблять все, щоб завадити цього та збільшують тиск на окупантів.

"Маємо успіхи. Дуже результативно діють підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад на напрямку Добропілля. Сьогодні є рішення щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому напрямку російська армія несе значні втрати. Російське керівництво вимагає забезпечити більш вигідні політичні позиції на переговорах на Алясці.

Контракти у Силах оборони

У 2025-2026 роках планується розвиток системи контрактів у Силах оборони. Також на засідання обговорили фінансування Сил оборони та безпеки України.

"За будь-яких обставин наша армія буде готовою ефективно і швидко відповідати на загрози українській державності. Пріоритет – розвиток саме контрактної армії", - сказав Зеленський.

Зустріч на Алясці

Зеленський очікує на доповіді про актуальні наміри росіян та їх підготовку до зустрічі на Алясці. Президент бажає, щоб зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", - додав президент.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці - останні новини

Раніше стало відомо про те, що сказав Трамп європейським лідерам перед зустріччю з Путіним. Глава Білого дому назвав свій головний пріоритет на переговорах із господарем Кремля.

Нагадаємо, раніше у США дізналися головну мету Путіна на саміт із Трампом. Кремль намагається змістити увагу з війни в Україні на інші питання.

Як писав Главред, 15 серпня президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

