Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним

Головне питання полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, впевнений канцлер ФРН.

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Олаф Шольц не виключив переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Наступний Саміт миру має пройти за участю Росії, де буде ухвалено рішення про закінчення повномасштабної війни, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Як підкреслив він в інтерв'ю ZDF, у Швейцарії потрібно створити основу для обговорення миру поза темами, які обговорюватимуть на саміті.

Шольц повідомив, що головними темами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

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"Але головне питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. Зрештою має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України", - зазначив канцлер Німеччини.

Переговори з Путіним

Водночас Шольц не виключив відновлення контакту з диктатором Володимиром Путіним. Як уточнив він в ефірі німецького каналу ARD, для повноцінних розмов необхідний предмет обговорення.

"Така розмова мала б сенс, якби було про що говорити конкретно, з цієї причини я не робив цього вже тривалий час. Однак не хочу, щоб складалося враження, ніби це виключено", - додав Шольц.

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Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

/ Главред

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