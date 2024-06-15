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Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним

Олексій Тесля
15 червня 2024, 16:49
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Головне питання полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру, впевнений канцлер ФРН.
Олаф Шольц
Олаф Шольц не виключив переговори з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Наступний Саміт миру має пройти за участю Росії, де буде ухвалено рішення про закінчення повномасштабної війни, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц.

Як підкреслив він в інтерв'ю ZDF, у Швейцарії потрібно створити основу для обговорення миру поза темами, які обговорюватимуть на саміті.

Шольц повідомив, що головними темами у Швейцарії будуть питання повернення викрадених дітей, захист атомних електростанцій і запобігання використанню ядерної зброї.

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"Але головне питання, звісно, полягає в тому, як можна досягти чесного і справедливого миру. Зрештою має відбутися конференція і мирні переговори, які також працюватимуть на користь України", - зазначив канцлер Німеччини.

Переговори з Путіним

Водночас Шольц не виключив відновлення контакту з диктатором Володимиром Путіним. Як уточнив він в ефірі німецького каналу ARD, для повноцінних розмов необхідний предмет обговорення.

"Така розмова мала б сенс, якби було про що говорити конкретно, з цієї причини я не робив цього вже тривалий час. Однак не хочу, щоб складалося враження, ніби це виключено", - додав Шольц.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Мирні переговори з РФ - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва і Москви.

Шольц заговорив про закінчення війни та назвав умову переговорів із Путіним
/ Главред

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