Шольц розповів про переговори з РФ і відповів, коли закінчиться війна в Україні

Посередницькі ініціативи для встановлення миру були завжди, заявив канцлер Німеччини.

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Путін має вивести війська з України, сказав Олаф Шольц / Офіс президента України, сайт Кремля

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні можливий у будь-який час. Для цього російський диктатор Володимир Путін повинен вивести війська з нашої країни.

За словами Шольца, посередницькі ініціативи для встановлення миру були завжди.

"Наприклад, одразу після початку війни Росія та Україна вели прямі переговори. На той час переговори провалилися, тому що Росія використовувала їх лише як привід для одночасного перекидання своїх військ на схід для великого наступу. Потім стали відомі масові вбивства в Бучі та Ірпені - неймовірні злочини проти прав людини, вчинені російськими збройними силами проти цивільного населення. Це позбавило переговори будь-якої основи", - сказав Шольц в інтерв'ю виданню Märkische Allgemeine Zeitung.

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"Деякий час по тому успішно обговорювалася угода про зерно. На жаль, Путін у якийсь момент знову скасував її. І були розмови про безпеку на Запорізькій АЕС або про обмін полоненими", - додав канцлер Німеччини.

Шольц зазначив також, що низка країн, включно з Україною, наразі обговорюють на рівні радників з безпеки, який вигляд може мати те, що могло б привести до мирного процесу.

"Але дозвольте мені прояснити одну річ: мир можливий у будь-який час. Усе, що потрібно зробити Путіну, - це припинити свою варварську кампанію і вивести війська", - наголосив Олаф Шольц.

Також канцлер Німеччини розповів, коли востаннє розмовляв із Путіним.

"Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року - до цього ми частіше розмовляли один з одним. За кілька днів до війни ми детально розмовляли особисто в Москві. Ви пам'ятаєте вічно довгий стіл, за яким мені довелося сидіти з ним, тому що він турбувався про короновірус? Ми обговорювали це понад чотири години", - поділився Шольц.

Мирні переговори Росії та України

У завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви та зберегти захоплені території.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського і примусу РФ до її виконання.

Формула миру Зеленського Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року. "Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти: повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;

повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном. Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію. "Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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