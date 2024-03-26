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Що стане перемогою для України у війні: Кулеба дав остаточну відповідь

Юрій Берендій
26 березня 2024, 19:05
Дмитро Кулеба зазначив, що поки Росія не пройде шлях повного приниження і перезавантаження спроби агресії щодо України будуть тривати й надалі.
Що стане перемогою для України у війні: Кулеба дав остаточну відповідь
Кулеба розповів, що стане перемогою для України у війні / Колаж Главред, фото: УНІАН, 31 окрема механізована бригада

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що стратегічною перемогою для України у війні проти РФ буде створення ситуації, у якій Росія не зможе повторити повномасштабне вторгнення або навіть гібридну атаку. Він підкреслив, що це є ціллю, до якої Україна повинна прагнути. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю журналу "Країна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Gazeta.ua.

"Для її досягнення є різні інструменти – звільнення територій, вступ до Північноатлантичного альянсу та до Євросоюзу, створення найпотужнішої армії на континенті, руйнування російської економіки", - зазначив він.

Кулеба підкреслює, що єдиною проблемою у такій чудовій картині світу є історичний досвід, який показує, що є лише один спосіб позбутися імперіалістичних амбіцій як у еліт, так і у народів.

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"Це шлях повного знищення, приниження і перезавантаження. Поки цього не відбудеться з Росією, той чи інший обсяг імперських амбіцій там жеврітиме", - заявив Кулеба.

Хто такий Дмитро Кулеба?

Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні заяви Кулеби

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив свою думку щодо спроб кремлівської верхівки причетності України до масового розстрілу в "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Він закликав не довіряти словам диктатора Володимира Путіна та його прибічників у цьому питанні.

Кулеба вважає, що у завершенні війни Росії проти України важливу роль може відіграти Китай через їхні "особливі відносини" з РФ.

Він також зазначав, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України не була несподіваною. За його словами цей меседж – це те, що всі знають, але бояться сказати.

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війна в Україні Дмитро Кулеба
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