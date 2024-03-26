Що стане перемогою для України у війні: Кулеба дав остаточну відповідь

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що стратегічною перемогою для України у війні проти РФ буде створення ситуації, у якій Росія не зможе повторити повномасштабне вторгнення або навіть гібридну атаку. Він підкреслив, що це є ціллю, до якої Україна повинна прагнути. Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю журналу "Країна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Gazeta.ua.
"Для її досягнення є різні інструменти – звільнення територій, вступ до Північноатлантичного альянсу та до Євросоюзу, створення найпотужнішої армії на континенті, руйнування російської економіки", - зазначив він.
Кулеба підкреслює, що єдиною проблемою у такій чудовій картині світу є історичний досвід, який показує, що є лише один спосіб позбутися імперіалістичних амбіцій як у еліт, так і у народів.
"Це шлях повного знищення, приниження і перезавантаження. Поки цього не відбудеться з Росією, той чи інший обсяг імперських амбіцій там жеврітиме", - заявив Кулеба.
Хто такий Дмитро Кулеба?
Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.
Війна в Україні - останні заяви Кулеби
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив свою думку щодо спроб кремлівської верхівки причетності України до масового розстрілу в "Крокус Сіті Холі" у Підмосков'ї. Він закликав не довіряти словам диктатора Володимира Путіна та його прибічників у цьому питанні.
Кулеба вважає, що у завершенні війни Росії проти України важливу роль може відіграти Китай через їхні "особливі відносини" з РФ.
Він також зазначав, що ініціатива президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України не була несподіваною. За його словами цей меседж – це те, що всі знають, але бояться сказати.
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