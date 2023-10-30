Території "в обмін" на мир: Кулеба заявик про зміну риторики низки країн

Формулу миру України підтримують 66 держав, серед них також присутні країни Глобального півдня, розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За півроку зникли "мирні" ініціативи, у яких закликали Україну відмовитися від своїх територій на користь РФ - Кулеба / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Україні вже півроку як не пропонують віддати частину своїх територій країні-агресору Росії в обмін на завершення війни. Формулу миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський, підтримують 66 держав, серед яких і країни Глобального Півдня. Про це заявив Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

На своїй сторінці в Instagram він розповів про те, що так звані мирні ініціативи за рахунок територій України зникли.

"Зверніть увагу: за ці півроку з інфополя зникли численні "мирні" ініціативи, які пропонували Україні то відмовитися від територій, то щось обміняти, то ще якісь неприйнятні речі", - зауважив Кулеба. відео дня

За словами дипломата, вже 66 держав світу підтримують українську формулу світу, в тому числі і країни Глобального Півдня.

Дмитро Кулеба також підкреслив, що сьогодні в центрі дискусії "справедлива і чесна українська формула", яка відповідає всім принципам і документам ООН.

Що таке формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов. Росія повинна вивести свої війська, виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

Консультації в Мальті

У суботу, 28 жовтня, в Мальті відбулася третя зустріч радників із національної безпеки і зовнішньої політики, під час якої Україна, країни Заходу і Глобального Півдня обговорили завершення війни політичним шляхом на базі формули миру Володимира Зеленського, проведення Глобального саміту миру та інші ключові питання.

"На зустрічі на Мальті сторони опрацювали такі напрямки із досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України". Було обговорено ініціативу щодо проведення установчого Глобального саміту миру на рівні глав держав та урядів, і сторони планують здійснювати необхідні кроки для підготовки до проведення цього заходу", - повідомили в Офісі президента.

В Офісі Зеленського підкреслили, що учасники консультації обговорили ключові принципи, на основі яких має бути досягнутий справедливий і міцний мир в Україні.

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