Зеленський представив 'формулу миру' в ООН: висунув РФ дві вимоги

Президент України Володимир Зеленський презентував "формулу миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку. З-поміж іншого, український лідер висунув дві умови ефективного миру після закінчення війни.
У своєму виступі Зеленський, зокрема, порушив питання превентивних санкцій проти агресорів та реформування всієї інституції ООН.
Формула миру - головні пункти
"Формула миру", як її окреслив сам Зеленський, зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави, на яку вчинили напад, що цілком відповідає Статуту ООН.
Ось два основні пункти цієї "формули":
- Повне виведення усіх російських військових формувань у кордонах України 1991 року.
Зеленський наголосив, що йдеться, зокрема, про виведення Чорноморського флоту Росії, а також - усіх бойовиків квазі-формувань РФ.
- Повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.
"Формула" передбачає повернення Україні економічної зони у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.
Виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне припинення бойових дій, наголосив президент.
Зеленський у США
Як повідомлялося раніше, 18 вересня український президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Америку.
У Нью-Йорку у президента було заплановано кілька виступів. Сьогодні, 20 вересня, український голова презентував "формулу миру" - бачення Україною завершення війни з Росією.
Крім того, у Зеленського заплановано низку зустрічей, зокрема з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні.
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