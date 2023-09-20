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Зеленський представив "формулу миру" в ООН: висунув РФ дві вимоги

Яна Ставська
20 вересня 2023, 19:11 оновлено 20 вересня, 19:33
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Зеленський, з-поміж іншого, пропонує реформувати усю ООН.
Зеленський представив 'формулу миру' в ООН: висунув РФ дві вимоги
Зеленський виступив на Радбезі ООН / Колаж Главреда. Фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Президент України Володимир Зеленський презентував "формулу миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку. З-поміж іншого, український лідер висунув дві умови ефективного миру після закінчення війни.

У своєму виступі Зеленський, зокрема, порушив питання превентивних санкцій проти агресорів та реформування всієї інституції ООН.

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Формула миру - головні пункти

"Формула миру", як її окреслив сам Зеленський, зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави, на яку вчинили напад, що цілком відповідає Статуту ООН.

Ось два основні пункти цієї "формули":

  • Повне виведення усіх російських військових формувань у кордонах України 1991 року.

Зеленський наголосив, що йдеться, зокрема, про виведення Чорноморського флоту Росії, а також - усіх бойовиків квазі-формувань РФ.

  • Повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

"Формула" передбачає повернення Україні економічної зони у Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці.

Виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне припинення бойових дій, наголосив президент.

Зеленський у США

Як повідомлялося раніше, 18 вересня український президент Володимир Зеленський повідомив про прибуття в Америку.

У Нью-Йорку у президента було заплановано кілька виступів. Сьогодні, 20 вересня, український голова презентував "формулу миру" - бачення Україною завершення війни з Росією.

Крім того, у Зеленського заплановано низку зустрічей, зокрема з американським колегою Джо Байденом у Вашингтоні.

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війна в Україні ООН Володимир Зеленський війна Росії та України
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