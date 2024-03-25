Від захисту Одеси до боїв в окопах: п'ять сценаріїв участі Франції у війні з РФ

Автори проаналізували останні заяви французьких посадовців щодо ймовірності перекидання військ в Україну.

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У Франції назвали сценарії участі армії у війні / Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

У Франції не виключають, що французькі військові можуть безпосередньо брати участь у бойових діях проти російських окупантів на полях битв в Україні.

Як пише видання пише видання Le Figaro, не виключено п'ять імовірних сценаріїв участі армії Франції у війні в Україні.

Автори проаналізували останні заяви французьких посадовців, зокрема президента Еммануеля Макрона, коли він не відкидав можливості відправки французьких солдатів в Україну.

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Один із можливих сценаріїв може включати запуск за допомогою французької сторони нових заводів на території України. Причому ці заводи вироблятимуть не тільки зброю. Водночас серед основних ризиків називаються непомірні рахунки, які можуть виставити страхові компанії, через загрози обстрілів виробничих потужностей.

Інший сценарій не виключає допомогу французьких військових бійцям ЗСУ, але не на фронті. Вони можуть розміновувати місцевість, вчити українську армію користуватися технікою. При цьому саме такий варіант бачиться авторам матеріалу найбільш реалістичним.

Ще один сценарій може передбачати перекидання французьких військ до Одеси для захисту від імовірного вторгнення РФ. Серед мінусів - це призведе до прямої конфронтації з Москвою. Таке цілком можливе і водночас пов'язане із серйозними ризиками.

Серед менш імовірних наводиться сценарій створення за участю французьких військових захисної зони. Тобто армія воюватиме пліч-о-пліч із ЗСУ, але без надійної підтримки Заходу, зокрема й зброєю.

І нарешті ще один сценарій - безпосередня участь армії Франції в боях просто в окопах. Уточнюється, що такий варіант несе в собі великі політичні ризики, адже це стане прямою конфронтацією конфлікту і кине виклик диктатору Володимиру Путіну. Президент Франції не може ухвалити таке рішення своїми силами, йому потрібно буде заручитися підтримкою з боку парламенту.

Автори матеріалу додають, що в разі реалізації цих сценаріїв Путін може "відповісти" не тільки на території України, а й усієї Європи.

Відправка військ союзників до України - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що у майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги у протистоянні російській агресії, але зараз немає консенсусу щодо цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс на даний момент не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться у матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправлення військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що наразі Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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