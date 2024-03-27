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У Німеччині закликали заморозити війну: в Україні зробили заяву

Андрій Ганчук
27 березня 2024, 16:47
Україна, починаючи з 2014 року, вже вела перемовини з Росією, в яких брала участь і Німеччина, проте діалог не призвів до миру, сказав Олексій Макєєв.
Макєєв, Путін
Україна не згодна із заморожуванням війни, оскільки це призвело б до масштабних наслідків - Макєєв / Колаж скріншот YouTube

Замороження війни агресора Росії проти України призвело б лише до масштабного конфлікту, який був би вже в Європі. Також при заморожуванні мільйони українців змушені були б залишитися на окупованих територіях. Люди в такій ситуації можуть зіткнутися зі злочинними діями з боку окупантів. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Ця заморозка призвела лише до того, що сьогодні б у Європі вирувала величезна війна", - цитує його NTV.

Також дипломат додав, що заморозка військових дій означала б "залишити мільйони українців на окупованих територіях".

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Посол акцентував увагу на тому, що якщо люди залишаться на захоплених росіянами територіях, є ризик, що вони піддаватимуться тортурам, зґвалтуванням і переміщенням.

"Саме тому ми не згодні із заморожуванням", - наголосив Олексій Макєєв.

У Німеччині закликали заморозити війну в Україні - головні заяви:

Голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії ФРН Рольф Мютценіх раніше заявив, що не відмовляється від своїх слів про нібито необхідність заморозки війни Росії проти України. Мовляв, у будь-який момент може з'явитися можливість для припинення вогню.

Уряд Німеччини не підтримує ідею заморозки війни в Україні, сказав речник Штеффен Гебештрайт. За його словами, заява Мютценіха - це не позиція офіційного Берліна, який підтримує Київ у відбитті російської військової агресії.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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новини Німеччини заморожений конфлікт війна Росії та України Олексій Макеєв
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