У Німеччині закликали заморозити війну: в Україні зробили заяву

Україна, починаючи з 2014 року, вже вела перемовини з Росією, в яких брала участь і Німеччина, проте діалог не призвів до миру, сказав Олексій Макєєв.

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Україна не згодна із заморожуванням війни, оскільки це призвело б до масштабних наслідків - Макєєв / Колаж скріншот YouTube

Замороження війни агресора Росії проти України призвело б лише до масштабного конфлікту, який був би вже в Європі. Також при заморожуванні мільйони українців змушені були б залишитися на окупованих територіях. Люди в такій ситуації можуть зіткнутися зі злочинними діями з боку окупантів. Про це заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Ця заморозка призвела лише до того, що сьогодні б у Європі вирувала величезна війна", - цитує його NTV.

Також дипломат додав, що заморозка військових дій означала б "залишити мільйони українців на окупованих територіях".

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Посол акцентував увагу на тому, що якщо люди залишаться на захоплених росіянами територіях, є ризик, що вони піддаватимуться тортурам, зґвалтуванням і переміщенням.

"Саме тому ми не згодні із заморожуванням", - наголосив Олексій Макєєв.

У Німеччині закликали заморозити війну в Україні - головні заяви:

Голова парламентської фракції Соціал-демократичної партії ФРН Рольф Мютценіх раніше заявив, що не відмовляється від своїх слів про нібито необхідність заморозки війни Росії проти України. Мовляв, у будь-який момент може з'явитися можливість для припинення вогню.

Уряд Німеччини не підтримує ідею заморозки війни в Україні, сказав речник Штеффен Гебештрайт. За його словами, заява Мютценіха - це не позиція офіційного Берліна, який підтримує Київ у відбитті російської військової агресії.

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