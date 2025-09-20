Вважала себе провидицею: у США загадково зникла молода українка

Звʼязок із жінкою обірвався ще 5 липня поточного року.

У США зникла українка / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, reddit

Коротко:

У Штатах 5 липня загадково зникла українка

Правоохоронці вважають, що Ганна подорожувала країною

Жінка вважала себе провидицею та передбачила повномасштабне вторгнення РФ в Україну

У США загадково зникла 38-річна Ганна Коврижних - її автомобіль та фургон знайшли покинутими біля дороги Потреро в окрузі Сан-Дієго. Жінка не виходить на звʼязок ще з 5 липня. Про це повідомляє NBC San Diego.

Про зникнення Коврижних 12 липня повідомила поліцію у Сан-Дієго її подруга. Відомо, що за будь-яку інформацію про місцеперебування українки призначили винагороду в 1000 доларів США.

Тим часом в офісі шерифа округу Сан-Дієго зазначають, що наразі не мають жодної інформації про те, куди саме прямувала Ганна Коврижних у день зникнення. Правоохоронці вважають, що жінка подорожувала країною, а потім залишила свій автомобіль у Потреро і більше до нього не повернулася.

Слідчі не виключають, що жінка могла перетнути кордон США з Мексикою та опинитися поблизу міста Текате у штаті Нижня Каліфорнія.

Водночас у поліції зазначають, що наразі відсутні докази як щодо можливого злочину проти неї, так і щодо версії про добровільне зникнення.

Що відомо про Ганну Коврижних

Журналісти видання Телеграф зв'язалися з близькими Ганни. Вони повідомили, що жінка народилася в Україні, проте вже чотири роки проживала у Флориді. Журналісти не виключають, що зникла Ганна втікала від війни у пошуках більш спокійного місця.

Відомо, що за кілька днів до зникнення вона поширила дивні публікації у соцмережі. На одному з відео у TikTok вона танцює в купальнику. Це відео підписано так: "Я хочу, щоб усі запам'ятали мене саме такою". Також вона показувала, як спаковує необхідні речі, такі як протигаз, сонячні батареї та рація, зазначаючи: "Я знаю, що мій час близько".

У своїх соцмережах Ганна позиціонує себе як провидиця й водночас ділиться інформацією про свою книгу. Деякі ЗМІ зазначають, що зникла Ганна у 2022 році передбачила повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Зникла Ганна Коврижних / фото: reddit

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала до Америки в пошуках нового життя. Дівчина стала жертвою кривавого нападу у приміському поїзді South End у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому загрожує смертна кара. Таке покарання вимагає особисто президент США Дональд Трамп.

Нагадаємо, влітку у Німеччині трагічно загинула молода українка. 16-річну дівчину штовхнули під поїзд. У 2022 році сім'я загиблої виїхала з окупованого Росією Маріуполя і знайшла притулок у землі Тюрингія. Слідчі вважають, що підозрюваний - 31-річний Мухаммед - навмисно зіштовхнув 16-річну Ліану з платформи просто перед вантажним потягом.

