'Абсурд': в ДПСУ роз'яснили ситуацію з виїздом батька вбитої Ірини Заруцької до США

Речник ДПСУ спростував повідомлення про те, що чоловіку нібито заборонили виїзд через призовний вік.

Батько вбитої Ірини Заруцької вже у США

Батько вбитої українки Ірини Заруцької виїхав з України до США

Заруцький не отримував відмови на пунктах пропуску

Батько загиблої вже прибув до США

Батько вбитої у США українки Ірини Заруцької нещодавно залишив Україну, щоб мати змогу попрощатися зі своєю донькою. Він уже перебуває у США. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Демченко зазначив, що у ДПСУ були поінформовані про численні повідомлення у різних інформаційних ресурсах, включно із закордонними медіа, про те, що батько Ірини Заруцької нібито не зміг виїхати з України, щоб попрощатися з донькою. Речник спростував цю інформацію.

"Можу зазначити, що всі ці повідомлення, всі ті коментарі, які ширилися на різних інформаційних ресурсах (у тому числі - з посиланням на закордонні медіа) - вони не відповідають дійсності. Вони - абсурдні", - наголосив Демченко.

Він підкреслив, що Станіслав Заруцький не отримував жодної відмови на пунктах пропуску. Демченко також повідомив, що батьку Ірини Заруцької надали всю необхідну допомогу для оформлення документів, що дозволяють в’їзд до Сполучених Штатів.

"Зараз можу констатувати те, що він днями все ж таки виїхав за межі України на підставі обставин гуманітарного характеру. Йому надається консульська допомога. І, власне, він вже прибув до США, де матиме змогу попрощатися зі своєю донькою", - додав представник ДПСУ.

Що кажуть у МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий підтвердив, що батько вбитої українки Ірини Заруцької виїхав з України до США. За його словами, чоловік уже перебуває в США.

"Ми бачили повідомлення в медіа про батька Ірини Заруцької. Це фейкові повідомлення. Він вже у США", - сказав Тихий під час брифінгу.

Тихий пояснив, що чоловік деякий час очікував на оформлення американської візи. Він також додав, що родина з моменту трагедії отримувала повну консульську підтримку.

Вбивство Ірини Заруцької у США - що відомо

Нагадаємо, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою 23-річну українку Ірину Заруцьку, яка приїхала до Америки в пошуках нового життя. Дівчина стала жертвою кривавого нападу у приміському поїзді South End у Шарлотті, штат Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому загрожує смертна кара. Таке покарання вимагає особисто президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв Главред, пізніше з’явилися повідомлення, що батько загиблої, Станіслав Заруцький, нібито не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд для чоловіків призовного віку.

Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

