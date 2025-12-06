"Пташки" залетіли вглиб РФ: кадри потужних ударів по російських об'єктах

Українські безпілотники атакували російські заводи, які потрібні окупантам для ведення війни.

Українські безпілотники атакували російські заводи / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

У РФ прогриміли вибухи

Українські безпілотники атакували заводи окупантів

Під ударами опинився Рязанський НПЗ

Українські безпілотники атакували важливі для РФ заводи. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр" поділився кадрами з моментами ударів по російських об'єктах.

Під ударами опинилися Рязанський НПЗ у Росії та Алчевський металургійний комбінат на окупованій території Луганської області.

"Глибоке проникнення у виконанні "птахів" СБС (Сил безпілотних систем - Главред) не має подвійного значення, коли йдеться про черв'ячні болота. Глибоке проникнення - воно таке, що покликане викликати фрустрацію і почуття беззахисності", - написав "Мадяр".

Рязанський НПЗ було атаковано в ніч на 9 грудня. До цієї операції були залучені бійці 1-го окремого Центру СБС, 9-го батальйону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" і Головного управління розвідки.

"Алчевський металургійний комбінат, ТОТ - ця короста виробляє корпуси снарядів для окупаційної армії. Поклювали птахи 1 ОЦ СБС (трансформований 14 полк)", - додав він.

Дивіться відео з ударами по заводах РФ:

Українські безпілотники атакували заводи РФ / фото: скріншот

Атаки на об'єкти РФ: що кажуть експерти

Удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії призвели до збоїв у постачанні пального і спровокували зростання внутрішніх цін на бензин. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці.

Удари по РФ - останні новини

Варто зазначити, що ВНДІР-Прогрес уже не раз ставав метою атаки дронів. Як писав Главред, 9 червня безпілотники атакували столицю Чувашії - Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНДІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

5 липня дрони також атакували низку об'єктів у російських містах. У Чебоксарах безпілотники вдарили по одному з виробничих підприємств. Спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялося, що під удар потрапив завод ВНДІР-Прогрес.

26 листопада знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало щонайменше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово припиняв роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

Про персону: "Мадяр" Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр") - український військовослужбовець, більш відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра" (нині 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем у складі Морської піхоти України). До вторгнення був бізнесменом, займався зернотрейдингом, зокрема відомий проєктом "Гранум", співзасновник артфонду "БровдіАрт". Із січня 2024 року підрозділ "Птаха Мадяра" разом із Робертом Броуді був перекинутий на Харківський напрямок, для посилення Вовчанського з'єднання.

