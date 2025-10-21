Рус
"Відкриття ще одного фронту": Україна почала закупівлю у США бойових вертольотів

Віталій Кірсанов
21 жовтня 2025, 11:47
467
Зацікавленість Bell у продажу для ЗСУ своїх машин якраз і означає "відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном.
Україна почала закупівлю у США бойових вертольотів / колаж: Главред, фото: defence-ua.com

Коротко:

  • Україна планує закупити AH-1Z Viper і UH-1Y Venom
  • Зараз обидві машини перебувають на озброєнні корпусу морської піхоти США

Україна закупить у США ударні вертольоти AH-1Z Viper і транспортні UH-1Y Venom компанії Bell. Цей процес уже розпочався з підписання листа про наміри між українським урядом і компанією. Про це повідомляє Defense Express.

Зазначається, що, за даними компанії, угода передбачає "оцінку підходів до промислового співробітництва", а також "співпраці Bell з урядом США" з метою організації продажу через програму Foreign Military Sale, FMS.

"У разі закупівлі зброї у США це угода не між урядом України та безпосереднім виробником зброї, а між урядами. Тобто український уряд має укласти угоду з американським, а вже той замовить у Bell вертольоти", - пояснили експерти Defense Express.

За їхніми словами, зацікавленість Bell у продажі для ЗСУ своїх машин якраз і означає "відкриття ще одного "фронту" роботи з офіційним Вашингтоном з метою прискорення цього процесу".

У компанії зазначили, що "ця ініціатива розроблялася вже деякий час, і ми з нетерпінням чекаємо її завершення".

"Зрештою, саме так і будується співпраця з будь-якими поважними оборонними компаніями. Бо в цій ситуації просто неможливо не згадати про скандал "Укроборонпрому" часів Юрія Гусєва із заявою про виробництво на Одеському авіазаводі американського гелікоптера, який у підсумку виявився не Bell, не Iroquois і не військовим", - ідеться в матеріалі.

Експерти розповіли, що AH-1Z Viper і UH-1Y Venom - "це дуже глибокі і вже останні модернізації легендарних вертольотів AH-1 Cobra і UH-1 Iroquois".

"При цьому останній взагалі культова машина часів В'єтнаму. І з точки зору дуже назрілої заміни радянської "пари" Мі-24 і Мі-8, обидва гелікоптери від Bell також розглядаються, як "пара", тому що мають 85% загальних деталей, що значно спрощує обслуговування", - стверджують вони.

За словами експертів, зараз обидві машини перебувають на озброєнні корпусу морської піхоти США, а також поставляються на експорт. Серед останніх покупців - Чехія, яка 2019 року замовила 4 ударних AH-1Z Viper і 8 транспортних UH-1Y Venom за 622 млн доларів.

Також, як розповіли в Defense Express, право на закупівлю 12 AH-1Z Viper зі знижкою завдяки поставкам зброї для України отримала Словаччина: замість близько 1 млрд доларів ціна була зменшена до 600 млн доларів.

"Але наприкінці 2024 року Братислава відмовилася від закупівлі ударних гелікоптерів AH-1Z Viper і взагалі від машин від Bell. А замість них обрала закупівлю 12 транспортних гелікоптерів UH-60 Black Hawk за який відповідає Lockheed Martin", - ідеться в статті.

Новий механізм військової допомоги - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, що підтримка України з боку США та Європи триває. Головним партнером все ж залишається Євросоюз. Від країн надходить не тільки фінансування, а й військова допомога.

Україна також почала купувати американську зброю, а розплачується європейськими грошима.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель - на 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів - це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", - сказав Фесенко.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна отримає нові пакети військової допомоги від США, які включатимуть ключові ракетні системи. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, уточнивши, що Київ отримає ракети для комплексів Patriot і HIMARS в рамках програми PURL.

Крім того, Україна розраховує на нові партії винищувачів. Крім американських F-16 і французьких Mirage, Сили оборони отримають також шведські бойові літаки Gripen.

Водночас відомо, що 16 вересня адміністрація Дональда Трампа схвалила перший пакет озброєнь для України, який фінансують союзники по НАТО.

Вертольоти AH-1Z Viper і UH-1Y Venom

AH-1Z Viper - дводвигуновий ударний вертоліт на базі AH-1W SuperCobra, розроблений і вироблений американським виробником аерокосмічної техніки Bell Helicopter. Це один з останніх членів плідного сімейства Bell Huey. AH-1Z був розроблений у 1990-х і 2000-х роках за запитом Корпусу морської піхоти США.

UH-1Y Venom - двомоторний 4-лопатевий середньорозмірний багатоцільовий вертоліт, побудований компанією Bell Helicopter для Корпусу морської піхоти США. У 2008 році гелікоптер UH-1Y надійшов на озброєння Корпусу морської піхоти, а також почалося його повномасштабне серійне виробництво.

"Не краще Повалій": Приходько зірвалась на підлітка через російську мову

02:19

Ірина Білик загадала дилему про самотність - не обійшлося без Христини Соловій

01:30

Дружина футболіста Зінченка отримала рідкісний подарунок від Девіда Бекхема - деталі

