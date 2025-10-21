Рус
У США відклали розгляд нових санкцій проти Росії до саміту Трампа і Путіна в Угорщині

Анна Ярославська
21 жовтня 2025, 06:46
Новий документ дає змогу запроваджувати тарифи в 500% щодо країн, які купують нафту у РФ.
Путин, Трамп
Законопроєкт про санкції поставлено на паузу до саміту Трампа і Путіна

Коротко:

  • Законопроєкт про санкції проти Росії поки відкладено
  • У США хочуть дочекатися результатів саміту Трампа і Путіна

Розгляд законопроєкту про запровадження нових жорстких санкцій проти Росії та її торгових партнерів відкладено на прохання Білого дому. Там хочуть дочекатися результатів майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з главою РФ Володимиром Путіним. Новий документ дає змогу запроваджувати тарифи в 500% щодо країн, які купують нафту в РФ.

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Джон Тун заявив, що просування законопроєкту, незважаючи на двопартійну підтримку, поки що призупинено, щоб не зашкодити дипломатичним зусиллям Трампа, передає Politico.

"Я думаю, вони вважають, що потрібно подивитися, як пройде ця зустріч із Путіним за кілька тижнів", - повідомив Тун.

За його словами, він перебуває в тісному контакті із сенатором Ліндсі Гремом, який є одним із ключових авторів законопроєкту і координує свої дії з Білим домом.

"Я думаю, що принаймні зараз (Грем - ред.) працює з Білим домом, щоб визначити, чи буде зустріч, яка відбудеться за кілька тижнів, результативною", - додав Тун.

Інше джерело видання, яке говорило на умовах анонімності, підтвердило, що законопроєкт фактично "поставлено на паузу" до саміту Трампа і Путіна.

Це рішення стало різким поворотом порівняно з минулим тижнем, коли Тун заявляв, що "настав час діяти". Однак того ж дня президент Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої публічно висловив сумнів щодо доцільності запровадження нових санкцій "просто зараз".

Зазначається, що законопроєкт, який передбачає запровадження високих мит для країн, що імпортують російські енергоносії, і застосування вторинних санкцій проти компаній, що підтримують енергетичний сектор РФ, має понад 80 співавторів у Сенаті. Цього достатньо, щоб подолати можливе президентське вето.

Проте республіканське керівництво не бажає діяти без явної згоди Трампа.

Сенатори побоюються, що просування законопроєкту без публічної підтримки президента поставить їх у скрутне політичне становище, якщо Трамп згодом виступить проти нього.

Санкції США проти Росії

16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що зараз не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії, оскільки це може ускладнити або зірвати заплановану зустріч із главою РФ Володимиром Путіним.

За його словами, зараз він прагне створити сприятливі умови для особистої зустрічі з Путіним в Угорщині, яка допоможе покласти край війні в Україні.

"Я ні проти чого не заперечую. Я просто кажу, що зараз, можливо, не найкращий час", - сказав Трамп.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Переговори Трампа і Путіна та саміт в Угорщині - що відомо

Як писав Главред, 16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з главою Кремля в Будапешті.

Президент США назвав переговори з главою Кремля "дуже продуктивними".

Розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні зустрічі президентів України і США 17 жовтня, на якій український лідер планував домогтися посилення військової допомоги, зокрема постачання ракет.

У Білому домі сподіваються на те, що президент України Володимир Зеленський погодиться взяти участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Будапешті.

Законопроєкт США про 500% мита - це геополітична "кувалда"

Політичний аналітик Тарас Загородній в інтерв'ю виданню Главред заявив, що американський законопроєкт про запровадження 500-відсоткових мит на торгівлю з партнерами Росії може стати потужним геополітичним інструментом тиску, але його реалізація може призвести до загострення відносин не лише з Китаєм та Індією, а й з Європейським союзом.

За словами експерта, один з авторів ініціативи - сенатор Ліндсі Грем - фактично націлений на Пекін: Китай розглядають як основну мету, на другому місці Індія, на третьому - Бразилія.

При цьому Європа в обговоренні практично не згадується, що, на думку Загороднього, викликає питання.

"Але Грем мовчить про ЄС. А як у такому разі Орбан купить російську нафту? Теж буде говорити, що вітром надуло? Або скраплений газ із Мурманська? Підводних каменів багато", - додав політичний експерт.

Загородній підкреслив, що загалом підтримує ініціативу і розраховує на її ухвалення. Він вважає, що такий механізм працюватиме в довгостроковій перспективі - фактично стане потужним інструментом тиску для майбутніх президентів США. За його словами, кожен наступний глава Білого дому отримає "кувалду" - і зможе використовувати її на власний розсуд.

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

новини США Дональд Трамп Володимір Путін санкції проти Росії
