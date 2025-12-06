США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки для мирної угоди - Axios

У питанні повоєнних гарантій безпеки України досягнуто значного прогресу.

США змусили Путіна та Зеленського піти на поступки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

Зеленський провів двогодинну розмову зі представниками США

Вашинтон домігся від Києва та Москви поступок

Обговорення територіальних питань було складним

Президент України Володимир Зеленський дві години розмовляв з спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером. Вашингтон домігся від України та Росії поступок, необхідних для укладення мирної угоди. Про це повідомило видання Axios із посиланням на обізнані джерела.

Впродовж двогодинної розмови президент Зеленський з Віткоффом та Кушнером порушили найбільш чутливі питання. За словами джерел видання, сторони обговорили питання територій та повоєнних гарантій безпеки для України.

Співрозмовник видання розповів, що Віткофф і Кушнер зібрали інформацію від обох сторін і тиснули на лідера РФ Володимира Путіна і Зеленського, щоб вони пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

"Обговорення території було складним, повідомило джерело, обізнане з перебігом розмови. Росія все ще вимагає від України вивести війська з контрольованих нею частин Донбасу, але США намагаються розробити нові ідеї для вирішення цього питання, повідомило друге джерело", - йдеться в матеріалі.

Axios стверджує, що в питанні повоєнних гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів "досягнуто значного прогресу", проте "потрібна подальша робота".

Голова української дипмісії у Вашингтоні Ольга Стефанішина у коментарі Axios підтвердила, що саме територіальні питання та гарантії безпеки є основними складними пунктами у цьому переговорному треці.

"Ми прагнемо забезпечити реалістичність, справедливість та сталий характер узгоджених рішень", - сказала вона, додавши, що "переговори триватимуть, і особисті зустрічі мають вирішальне значення".

У виданні також додали, що подальші переговори та зустрічі Києва зпредставниками США очікуються пізніше.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому Росія ігнорує Україну на переговорах - пояснення експерта

Політичний експерт Максим Розумний в коментарі Главреду пояснив, що Росія веде переговори виключно з США, не залучаючи Україну та Європу. За його словами, це допомагає Путіну підтримувати імідж впливового лідера всередині Росії та має прагматичне підґрунтя.

"Поки росіяни не домовляться з американцями, підключати Україну чи Європу немає сенсу. Перш за все тому, що наша позиція та позиція європейців - відома й зафіксована. І вона навряд чи допоможе США і Росії домовитися. Навпаки - стане перепоною для реалізації домовленостей між ними", - пояснив Розумний.

Нагадаємо, 2 грудня у Москві відбулися переговори посланника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа з лідером Росії Володимиром Путіним. Після зустрічі Кремль повідомив, що отримав ще чотири документи, окрім початкового американського мирного плану.

За даними Politico, Путін змусив Віткоффа та радника Джареда Кушнера чекати початку переговорів понад три години. Помічник Путіна Юрій Ушаков назвав зустріч "конструктивною", проте компромісного плану щодо України наразі не існує.

Як повідомляв Главред, 6 грудня президент Зеленський провів "довгу й конструктивну" телефонну розмову зі спецпредставниками США Віткоффом і Кушнером щодо шляхів завершення війни. У бесіді також брали участь міністр оборони Умєров та командувач Сил БПЛА Гнатов.

