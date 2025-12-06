Рус
Ажіотаж жене ціни вгору: які продукти найбільше подорожчають перед святами

Руслана Заклінська
6 грудня 2025, 22:57
Економіст Богдан Сторощук зазначив, що сезонний попит та обмежена пропозиція овочів підвищують їхню вартість наприкінці року.
Перед святами низка продуктів подорожчає / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

  • Перед святами в Україні зростуть ціни на продукти
  • Найбільше подорожчають овочі, фрукти, м’ясо та риба

В Україні традиційно до різдвяно-новорічних свят зростає попит на продукти, що неминуче спричиняє зростання цін. Цього року подорожчання буде зумовлене не лише сезонним попитом, а й девальвацією гривні та зростанням вартості логістики. Про це пише видання "Молодий Буковинець".

Зростання вартості очікується насамперед для продуктів, які українці купують для святкового столу. Йдеться про овочі, фрукти, м’ясо та рибу.

Доцент кафедри економічної теорії ЧНУ Богдан Сторощук пояснив, що зростання цін на ці "традиційні" товари спричинить підвищений попит перед святами.

"Точно передбачити зростання цін складно, однак найбільш імовірно подорожчають товари, пов’язані зі святкуванням. Тобто все, що традиційно купують до святкового столу: овочі, фрукти, м’ясо, риба - їхня вартість зросте через підвищений попит. Щодо нетрадиційних продуктів, то наразі я не бачу факторів, які могли б спричинити їх різке подорожчання", - зазначив економіст.

Сторощук виділяє кілька ключових факторів, які впливатимуть на вартість продуктів.

"Перший - сезонний: попит на продукти для святкових застіль зростає, що штовхає ціни вгору. Другий - постійна тенденція до девальвації гривні, яка також впливає на здорожчання товарів", - сказав він.

Водночас, за словами економіста, наприкінці року деякі овочі традиційно дорожчають через природні фактори та обмежену пропозицію.Сторощук додав, що через коливання курсу варто очікувати й на поступове зростання цін на всі імпортні продукти.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Якими будуть ціни на продукти до Нового року - прогноз експерта

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук дав свій прогноз щодо цін на продукти харчування в Україні перед різдвяними та новорічними святами 2025 року. Він попередив, що очікується помітне подорожчання багатьох продуктів, які українці вживають щодня, і це відчутно вдарить по сімейних бюджетах.

За словами Марчука, найбільше зростання цін прогнозується на м’ясну продукцію та яйця, а також у деяких випадках воно може вплинути на вартість рослинної олії. Експерт підкреслив, що подібні коливання є типовими для святкового періоду, коли попит на традиційні продукти зростає, а постачання іноді обмежене, що й призводить до підвищення цін.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні спостерігається нова хвиля зниження цін на імпортні помідори. Причиною стало різке падіння попиту після короткочасного підвищення цін минулого тижня.

Також в Україні зростають ціни на тепличні огірки. Аналітики EastFruit зафіксували найвищі показники за останні 8 років.

Як повідомляв Главред, подорожчали й курячі яйця. Середня ціна упаковки С1 на 5 грудня становить 81,85-83,60 грн, що на 7,69 грн більше, ніж місяць тому.

Про персону: Богдан Сторощук

Богдан Сторощук — кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ). Спеціалізується на макро- та мікроекономіці, теорії економічного розвитку, аналізі ринкових процесів та економічній політиці.

Регулярно коментує економічні процеси для ЗМІ та дає експертні оцінки щодо тенденцій на ринку продуктів харчування, валютного ринку та впливу економічних факторів на побутові витрати населення.

