Розвідка США сказала, у чому "параноїдальний страх" Путіна

Господар Кремля справді вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою.

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У чому "параноїдальний страх" Путіна? / Колаж: Главред, фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін відчуває "параноїдальний страх" через нібито намір Заходу "обмежити владу Росії". Ці побоювання і привели його до рішення витрачати історично рекордні суми на мілітаризацію. Про це під час слухань у Конгресі США 2 травня заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Чиновниця також додала, що насправді дії, яких вживає НАТО, були спрямовані на запевнення у зворотному, однак рішення самого Путіна прискорили "події, яких він намагався уникнути". А саме - розширення альянсу, коли до НАТО вступили Фінляндія та Швеція, передає Голос Америки.

"Путін продовжує вважати, що Росія перебуває під загрозою, і майже напевно припускає, що більша, краще оснащена армія донесе цю думку до західної та внутрішньої аудиторії", - заявила Гейнс. відео дня

За словами Гейнс, очільник Кремля збільшив витрати на оборону майже до 7% ВВП Росії, що майже вдвічі перевищує середній показник за всю історію, і зараз оборонний бюджет РФ становить приблизно 25% усіх федеральних витрат.

Тим часом американські законодавці на слуханнях цікавилися тим, що можуть зробити західні країни, щоб заспокоїти страхи Путіна.

"Ніхто не хоче вторгатися в Росію або іншим чином порушити суверенітет Росії. Ми просто хочемо захистити кордони Європи такими, якими вони існували з часів війни", - сказав сенатор Ангус Кінг.

Евріл Гейнс відповіла: "З цим пов'язана певна параноя, він [Путін] справді вірить, що безпека його країни певною мірою перебуває під загрозою".

При цьому стратегічні цілі Путіна залишаються незмінними.

"Він продовжує розглядати розширення НАТО і підтримку України Заходом як зміцнення його давнього переконання, що Сполучені Штати і Європа прагнуть обмежити владу Росії", - сказала директор Національної розвідки США.

Вона вважає, що агресивна тактика Москви, найімовірніше, триватиме, а війна найближчим часом навряд чи завершиться.

Коли закінчиться війна в Україні - останні новини

Україна не зможе виграти війну самотужки, якщо ставка буде лише на знищення живої сили й техніки ворога. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, посилення санкцій проти Російської Федерації може завадити Москві зберегти свої запаси ракет великої дальності, і наголосив, що тільки посилення міжнародної ізоляції Кремля може зупинити бойові дії.

"Виснаження сил на полі бою не призведе до припинення війни саме по собі. Закінчення війни настане завдяки технологічній перевазі та реальній ізоляції Росії. Прямо зараз занадто багато країн сидять склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не торкнеться", - сказав генерал.

Схожу думку озвучив в інтерв'ю The Economist і представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив. За його словами, Україна не зможе перемогти у війні тільки на полі бою. Навіть якщо ЗСУ змогли б відтіснити російські війська до кордонів 1991 року, це не завершило б війну. За його словами, війни такого роду можуть закінчитися лише договорами. Обидві сторони намагаються зайняти "вигідну позицію" перед потенційними переговорами, які можуть початися не раніше другої половини 2025 року.

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