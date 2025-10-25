Рус
"Теж хоче закінчити війну": Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

Марія Николишин
25 жовтня 2025, 08:55
Трамп нагадав, що США наклали дуже великі санкції на Росію.
Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Трамп на зустрічі з Сі Цзіньпіном обговорить війну в Україні
  • Він вважає, що Китай може допомогти із Росією
  • На його думку, Сі Цзіньпін теж хоче завершити війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном обговорюватиме питання завершення російсько-української війни.

Зокрема, під час спілкування з пресою він натякнув, що хотів би, щоб Пекін вплинув на позицію Москви щодо України.

"Ну, я б дуже хотів, щоб Китай допоміг нам із Росією. Ми наклали дуже великі санкції на Росію. Я думаю, що ці санкції... вони дуже жорсткі. Вони дуже сильні. Але я хотів би, щоб Китай нам допоміг. Як ви знаєте, у мене гарні стосунки з президентом Сі... ми збираємося зустрітися. У нас буде гарна зустріч... Я думаю, що ми укладемо кілька хороших угод. Одне з питань... - це відносини між Росією та Україною", - сказав президент США.

Трамп додав, що в цій війні гине щотижня 7 тисяч осіб, підкресливши, що "ми обов'язково це обговоримо".

"Він (Сі Цзіньпін, - ред.) теж хоче, щоб це закінчилося", - зауважив лідер США.

Позиція Трампа щодо війни

Керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко зауважив, що президент США Дональд Трамп закликає до того, щоб кожна сторона оголосила про свою перемогу.

За його словами, для Путіна це нереалістичне завдання, тому що він не може оголосити перемогу, коли дві області, які вписані в російську конституцію, перебувають поза межами цієї конституції.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти нафтових "гігантів" країни-агресора Росії. Цей крок американського лідера завдав одного з найбільших ударів по зусиллях російського диктатора Володимира Путіна переконати Трампа змусити Україну капітулювати перед вимогами Кремля.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала, що президент США Дональд Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав нові санкції США щодо РФ і скасування президентом Дональдом Трампом саміту в Будапешті "актом війни проти Росії" і закликав із новою силою бомбити Україну.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

