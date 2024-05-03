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Україна не може виграти війну на полі бою: в ГУР зробили несподівану заяву

Руслана Заклінська
3 травня 2024, 00:20
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Обидві сторони можуть зіткнутися з нестачею зброї, але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна "закінчиться" першою, сказав Вадим Скібіцький.
Україна не може виграти війну на полі бою: в ГУР зробили несподівану заяву
Україна не зможе виграти війну лише на полі бою / Колаж: Главред, фото: РБК-Україна, 38 окрема бригада морської піхоти

Україна не зможе перемогти у війні лише на полі бою. Навіть якщо ЗСУ змогли б відтіснити російські війська до кордонів 1991 року, це не завершило б війну. Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist.

За його словами, війни такого роду можуть закінчитися лише договорами. Обидві сторони намагаються зайняти "вигідну позицію" перед потенційними переговорами.

"Змістовні переговори можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року. До того часу Росія зіткнеться з серйозними "зустрічними вітрами". Обидві сторони можуть врешті-решт зіткнутися з нестачею зброї. Але якщо нічого не зміниться в інших аспектах, Україна "закінчиться" першою", - йдеться у матеріалі.

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Скібіцький зауважив, що російські військові потужності можуть досягти плато на початку 2026 року через нестачу матеріалів та інженерів.

Представник ГУР вважає, що найбільш невизначеним фактором війни є Європа. Якщо сусіди України не зможуть збільшити виробництво оборонної продукції для допомоги Україні, вони також опиняться під загрозою з боку Росії.

Скібіцький наголосив, що хоробрість і самопожертва України дали Європі час на підготовку, зменшивши загрозу від російських військ. Тепер питання в тому, чи буде Європа готова продовжувати підтримувати Україну, щоб залишити країну у грі.

"Ми будемо продовжувати боротися. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни... залежить не лише від нас", - додав представник ГУР.

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Війна в Україні - ймовірність переговорів з Росією

Нагадаємо, колишній командувач Сухопутних сил США генерал-лейтенант Бен Годжес заявив, що єдиним результатом замороження стане відкладення на деякий час наступного кроку РФ. Крім того, на його думку, лише українці мають вирішувати своє майбутнє, все залежить від України.

Також мністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився запитанням ЗМІ про можливі компроміси України для досягнення миру та назвав такі розмови "божевіллям". Він підкреслив, що поширення таких чуток є російською пропагандою, яка намагається переконати світ, що Україна повинна пожертвувати своїми територіями.

Як повідомляв Главред, наразі Україна просуває свою "формулу миру" і збирає світові саміти без участі РФ, щоб Москва цей план "не заблокувала".

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війна в Україні перемога ГУР Вадим Скібіцький війна Росії та України
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