Донька Мозгової засвітила ніжні поцілунки з нареченою: романтична подорож пари

Зоя Мозгова з нареченою вирушили в Будапешт.

Зоя Мозгова показала поцілунки з нареченою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Зоя Мозгова

Зоя Мозгова опублікувала нові фото з нареченою

Старша донька української продюсерки Олени Мозгової, яка здійснила камінгаут, показала романтичну подорож разом зі своєю нареченою. Як розкрила дівчина у своєму Instagram, вони відвідали угорську столицю Будапешт.

Пара насолодилася прогулянкою вечірнім містом, а 31-річна Зоя Мозгова з радістю позувала на Ланцюговому мосту, одній з основних визначних пам'яток Будапешта. На тлі можна було розгледіти гарно підсвічений Королівський палац у Буді. Зоя Мозгова була одягнена в монохромний чорний образ, але додала до нього яскравий акцент - трендову хустку, зав'язану на сумку.

Зоя Мозгова в Будапешті / фото: instagram.com, Зоя Мозгова

Також донька продюсерки разом зі своєю коханою влаштувала невеликий імпровізований фотосет. Дівчата позували у фотобудці, посміхалися одна одній, обіймалися та обмінювалися ніжними поцілунками.

Зоя Мозгова з нареченою / фото: instagram.com, Зоя Мозгова

Зоя Мозгова - камінг-аут

Старша дочка української музичної продюсерки Олени Мозгової, Зоя Мозгова, публічно зробила камінг-аут у липні 2024 року, розкривши свої стосунки з жінкою на ім'я Юлія. Її обраниця, Юлія, є підприємницею і має двох доньок від попередніх стосунків. Сама Олена Мозгова підтримала доньку, побажала їй щастя і порадила не звертати уваги на хейтерів. У травні 2025 року Зоя і Юлія оголосили про свої заручини, поділившись фото з обручками.

Раніше Главред повідомляв, що українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно виїхала з України разом з донькою від співака Девіда Аксельрода, поділилася фотографіями з нової країни. Зірка розповіла, куди вони вирушили після Греції.

Також Олена Мозгова зворушила прихильників відвертим зізнанням - вона вже тривалий час тяжко хворіє. Мозгова відреагувала на світлини американської моделі Белли Хадід, яка страждає на хворобу Лайма, і поділилася своєю історією.

Про персону: Олена Мозгова Олена Мозгова - український музичний продюсер. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проєктах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проєктів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" та ін.).

