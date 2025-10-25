Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися

Банкір наголосив, що різниця між курсами купівлі-продажу може трохи зрости.

https://glavred.net/economics/kulminacionnaya-faza-goda-s-ponedelnika-kurs-valyut-mozhet-zametno-izmenitsya-10709468.html Посилання скопійоване

Курс валют з 27 жовтня по 2 листопада / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви банкіра:

В Україні можливе підвищення попиту на іноземну валюту

Через це курс валют може коливатися

НБУ не відмовиться від чинного режиму "керованої гнучкості"

Найближчим часом на валютному ринку можливе підвищення попиту на іноземну валюту. Тому цілком можливе коливаня курсів. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Виходячи з досвіду минулого року, Нацбанк може дещо послабити свій вплив на безготівковий сегмент, зменшивши обсяги валютних інтервенцій або залишивши їх на рівні, який не покриває весь дефіцит пропозиції", - сказав він. відео дня

За його словами, НБУ не відмовиться від чинного режиму "керованої гнучкості", намагаючись утримувати баланс між покупцями й продавцями, і мінімізувати шокові ефекти від можливого зростання цін на іноземну валюту.

"Наступного тижня значних змін не очікується, хоча не можна виключати, що різниця між курсами купівлі-продажу може трохи зрости - до 0,7-1 грн", - наголосив банкір.

Лєсовий зауважив, що курс євро в Україні формуватиметься на співвідношенні пари долар/євро на світових ринках, а також на парі гривня/долар.

"Співвідношення пари долар/євро, ймовірно, коливатиметься в межах 1,15-1,18, тому курс євро в Україні буде залежати ще й від поточного курсу долара: якщо долар буде стабільним, то відсутні причини до суттєвої зміни вартості євро. Ми припускаємо, що наступного тижня значні зміни курсу долара малоймовірні, тобто і курс євро при таких розрахунках не перевищить 49 грн", - підкреслює він.

Яким буде курс валют наступного тижня

Банкір також розповів, чого чекати від курсу валют з 27 жовтня по 2 листопада. Так:

коридори валютних змін складуть 41,6-42 грн/дол. та 48-49 грн/євро. (на міжбанку) та 41,5-42 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни очкуються в межах 0,05-0,15 грн на міжбанку, до 0,1-0,2 грн у банках, та до 0,3 грн в обмінних пунктах.

"В цілому валютний ринок, як і вся країна, вступає у кульмінаційну фазу року. Події найближчих днів і тижнів можуть вплинути на його стан, проте фундаментальні фактори залишаються контрольованими", - підсумував Лєсовий.

Чи злетить курс долара

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев говорив, що середній курс долара, який закладають у бюджети на 2026 рік керівники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), становить 46 гривень за долар.

На його думку, якщо партнери продовжуватимуть надавати Україні допомогу, то жодного тиску на курс не буде.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України підвищив офіційний курс євро, долара та злотого на 27 жовтня 2025 року.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорив, що найближчим часом курс долара в Україні буде поступово зростати і перевищить позначку у 42 гривні.

В огляді інвесткомпанії ICU зазначалось, що Нацбанк продовжив поступово послаблювати гривню, розширюючи діапазон можливих коливань курсу.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред