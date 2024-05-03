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"Лише питання часу": у ГУР прямо сказали, чи впаде Часів Яр

Анна Ярославська
3 травня 2024, 06:57
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Ситуація в місті Часів Яр є предметом занепокоєння, оскільки його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області.
Вадим Скібіцький, Часів Яр
Втрата Часового Яру - це питання часу, вважає Вадим Скібіцький / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, РБК Україна, deepstatemap

Ймовірна окупація Часового Яру в Донецькій області є лише питанням часу. Це місто "впаде так само, як Авдіївка, яку росіяни розбомбили дощенту в лютому". Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню The Economist.

"Звичайно, не сьогодні-завтра, але все залежить від наших резервів і запасів", - сказав він.

За словами Скібіцького, Часів Яр є предметом занепокоєння, оскільки його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області.

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Представник ГУР зазначив, що країна-агресор Росія насамперед іде за своїм планом "звільнення" всіх східних районів Донецької та Луганської областей України. Це завдання незмінне з 2022 року.

Скібіцький каже, що Росія отримала наказ "взяти щось" до помпезного святкування Дня перемоги в Москві 9 травня, або, якщо це не вдасться, до візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна на тиждень пізніше. Швидкість і успішність просування визначатимуть, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

Він зазначив, що у Росії є успіх на південному заході в селі Очеретине, де була провалена нещодавня ротація українських військ. Російським військам вдалося прорвати першу лінію оборони й створити важливий плацдарм площею 25 квадратних кілометрів.

"Україна перебуває на певному шляху до стабілізації ситуації, в той час як Росія кидає "все", що має, щоб домогтися більшого успіху. Російська армія вже не є такою зарозумілою організацією, якою вона була у 2022 році, і зараз діє як "єдиний" організм із чітким планом і під єдиним командуванням", - йдеться у статті.

Заступник начальника ГУР також сказав, що наша проблема дуже проста - у нас немає зброї.

"Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важкими".

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Бої за Часів Яр - останні новини

Росіяни не припиняють штурмів на околицях Часового Яру на Донеччині. Окупантам навіть вдавалося заходити на вулиці міста. Про це 2 травня розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

"Зараз мікрорайон "Канал" найбільше потерпає від ворожих "банзай-штурмів". Ворог навіть заходить на вулиці, які знаходяться на сході цього мікрорайону. Але щоразу отримує ляпаси від українських операторів бойових машин і FPV-дронів, змушений відступати, втрачаючи як техніку, так і особовий склад", - зазначив Селезньов.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Росії не вистачить 25 тисяч солдатів для потужного наступу на Часів Яр у Донецькій області. Каталізація наступальних дій російських окупантів ще попереду.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські окупаційні війська становлять реальну загрозу захоплення Часова Яру в Донецькій області. Це дасть змогу армії РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі.

Тим часом ЗСУ зізналися, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня.

Часів Яр

Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади.

Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях.

Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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