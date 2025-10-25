Рус
Поверніть хоча б лімузин: як глядачі жартували про перший вибір "Холостяка"

Христина Трохимчук
25 жовтня 2025, 10:53
Меми про новий випуск "Холостяка" заполонили мережу.
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк провів першу церемонію троянд / колаж: Главред, скрін з відео: Холостяк-14

Ви дізнаєтесь:

  • Хто став героєм мемів після 2 випуску Холостяка
  • Над чим жартували глядачі

У другому випуску романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі відбулося остаточне знайомство з усіма учасницями та перша церемонія троянд. Главред розповість, над чим сміялися українці після першого вибору відомого актора.

Учасниці "Холостяка 2025" — хто покинув проєкт

Найбільше реакцій глядачів зібрав несподіваний вибір Тараса Цимбалюка щодо учасниць. Українці були розчаровані, що участь у проєкті завершили дівчата, які найбільше запам’яталися публіці. Серед них — Віточка, яка у минулому випуску відзначилася питанням про турнікети, а також Ірина, котра з’явилася на першу вечірку, стоячи на даху лімузину.

Учасниця Ірина
Учасниця Ірина покинула проєкт / скрін з соцмереж
Учасниця Ірина
Учасниця Віточка не продовжила участь у "Холостяку / скрін з соцмереж
Учасниця Ірина
Учасниця Ірина була фавориткою глядачів / скрін з соцмереж

Надія і Настя — найсмішніший дует другого випуску

Найбільше жартів після другого випуску створив дует учасниць Надії Авраменко та Анастасії Половинкіної. Глядачі назвали їх "найкращою групою підтримки" та активно ділилися мемами з їхніми кумедними реакціями на події шоу.

Учасниці
Учасниці "Холостяка" стали героями мемів / скрін з соцмереж
Учасниці
Учасниці "Холостяка" стали групою підтримки / скрін з соцмереж
Учасниці
Учасниці "Холостяка" розсмішили мережу своїми реакціями / скрін з соцмереж

Тарас Цимбалюк — головний герой мемів

Традиційно героєм інтернет-мемів після нового випуску "Холостяка" став головний герой шоу Тарас Цимбалюк. Глядачі активно обговорювали його емоційні реакції, ділилися враженнями від перегляду та жартували, що актор, ймовірно, сам насолоджується мемами про себе.

Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - церемонія троянд / скрін з соцмереж
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - "Холостяк" 14 сезон 2 випуск / скрін з соцмереж
Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - меми / скрін з соцмереж

Григорій Решетник — ведучий "Холостяка" теж у трендах

Ведучий шоу Григорій Решетник також не залишився осторонь хайпу. У соцмережах він подякував дружині за розуміння щодо його роботи з учасницями проєкту, а також пообіцяв глядачам повернути на знімальний майданчик, якщо не одну з учасниць, то хоча б лімузин.

Григорій Решетник
Григорій Решетник з дружиною / скрін з соцмереж
Григорій Решетник
Григорій Решетник про учасницю на лімузині / скрін з соцмереж

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український відомий актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк", вручив троянди тим, хто продовжить свою участь у проєкті. У наступний етап пройшли 12 дівчат із 26. Першою проект покинула художниця Анастасія.

Також одна з учасниць "Холостяка" несподівано покинула проєкт. Під час другого ефіру шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк звернув увагу на те, що учасниця Наталя була без настрою і навіть плакала. Наталя почувалася дуже некомфортно в компанії інших учасниць і вирішила покинути проєкт.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

