Поверніть хоча б лімузин: як глядачі жартували про перший вибір "Холостяка"

У другому випуску романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" з Тарасом Цимбалюком у головній ролі відбулося остаточне знайомство з усіма учасницями та перша церемонія троянд. Главред розповість, над чим сміялися українці після першого вибору відомого актора.
Учасниці "Холостяка 2025" — хто покинув проєкт
Найбільше реакцій глядачів зібрав несподіваний вибір Тараса Цимбалюка щодо учасниць. Українці були розчаровані, що участь у проєкті завершили дівчата, які найбільше запам’яталися публіці. Серед них — Віточка, яка у минулому випуску відзначилася питанням про турнікети, а також Ірина, котра з’явилася на першу вечірку, стоячи на даху лімузину.
Надія і Настя — найсмішніший дует другого випуску
Найбільше жартів після другого випуску створив дует учасниць Надії Авраменко та Анастасії Половинкіної. Глядачі назвали їх "найкращою групою підтримки" та активно ділилися мемами з їхніми кумедними реакціями на події шоу.
Тарас Цимбалюк — головний герой мемів
Традиційно героєм інтернет-мемів після нового випуску "Холостяка" став головний герой шоу Тарас Цимбалюк. Глядачі активно обговорювали його емоційні реакції, ділилися враженнями від перегляду та жартували, що актор, ймовірно, сам насолоджується мемами про себе.
Григорій Решетник — ведучий "Холостяка" теж у трендах
Ведучий шоу Григорій Решетник також не залишився осторонь хайпу. У соцмережах він подякував дружині за розуміння щодо його роботи з учасницями проєкту, а також пообіцяв глядачам повернути на знімальний майданчик, якщо не одну з учасниць, то хоча б лімузин.
Раніше Главред повідомляв, що український відомий актор Тарас Цимбалюк, який став головним героєм шоу "Холостяк", вручив троянди тим, хто продовжить свою участь у проєкті. У наступний етап пройшли 12 дівчат із 26. Першою проект покинула художниця Анастасія.
Також одна з учасниць "Холостяка" несподівано покинула проєкт. Під час другого ефіру шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк звернув увагу на те, що учасниця Наталя була без настрою і навіть плакала. Наталя почувалася дуже некомфортно в компанії інших учасниць і вирішила покинути проєкт.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
