Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: військовий натякнув на втрати територій

Про що каже військовий:
- Ситуація у Мирнограді та Покровську дуже складна
- Нині немає можливості здійснювати повноцінне логістичне забезпечення
- Доля Покровська та Мирнограда може вирішитись до кінця року
Ситуація на фронті дуже складна. До кінця року може вирішитися доля Покровська та Мирнограда. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
У Мирнограді ситуації не легша, ніж у Покровську. Причиною такої складної ситуації є неможливість здійснювати повноцінне логістичне забезпечення переднього краю оборони.
"Думаю навіть не сильно дотичним до війни людям буде зрозуміло по мапі, що обстановка в тому кармані - не дуже. З великою вірогідністю, до кінці року вирішиться доля Покровська та Мирнограда, залежно від того, як розвиватимуться події на напрямку", - заявив лейтенант.
Водночас поки Сили оборони України тимчасово стабілізували ситуацію, однак вона досі залишається важкою.
"Противник вперся в рубежі, які він не може перетнути і продовжувати просувати для повного захоплення міста", - додав військовий.
Ймовірність втрати Покровська - думка експерта
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна ризикує втратити не лише Покровськ. Водночас глобальних втрат в України не буде, росіяни ще минулого року хотіли захопити Покровськ. Експерт вважає, що українці нібито вже змирилися з можливою втратою міста.
"Може впасти Костянтинівка. Російські війська можуть підійти ближче до Запоріжжя. Вони можуть захопити частину Дніпропетровської області, її поступово ми втрачаємо. Ще рік тому бої в Дніпропетровській області та захоплення її частин здавалися чимось неймовірним, але тепер це факт - війська РФ просуваються Дніпропетровщиною. Щоправда, поки що незрозуміло, як російська армія поведе себе в Дніпропетровській області: або вони підуть у напрямку Запоріжжя, або вони йтимуть у напрямку Павлограда", - зазначив військовий експерт.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.
Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням по годних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та бруд змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування і змушуючи армію адаптувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль у Донецькій області вдалося стабілізувати.
