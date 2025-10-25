Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: військовий натякнув на втрати територій

Лейтенант ЗСУ наголосив, що у Покровську та Мирнограді дуже складна ситуація.

https://glavred.net/front/sudba-dvuh-krupnyh-gorodov-reshitsya-do-konca-goda-voennyy-nameknul-na-poteri-territoriy-10709456.html Посилання скопійоване

Доля Покровська та Мирнограда вирішиться до кінця року / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що каже військовий:

Ситуація у Мирнограді та Покровську дуже складна

Нині немає можливості здійснювати повноцінне логістичне забезпечення

Доля Покровська та Мирнограда може вирішитись до кінця року

Ситуація на фронті дуже складна. До кінця року може вирішитися доля Покровська та Мирнограда. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

У Мирнограді ситуації не легша, ніж у Покровську. Причиною такої складної ситуації є неможливість здійснювати повноцінне логістичне забезпечення переднього краю оборони.

відео дня

"Думаю навіть не сильно дотичним до війни людям буде зрозуміло по мапі, що обстановка в тому кармані - не дуже. З великою вірогідністю, до кінці року вирішиться доля Покровська та Мирнограда, залежно від того, як розвиватимуться події на напрямку", - заявив лейтенант.

Водночас поки Сили оборони України тимчасово стабілізували ситуацію, однак вона досі залишається важкою.

"Противник вперся в рубежі, які він не може перетнути і продовжувати просувати для повного захоплення міста", - додав військовий.

Ймовірність втрати Покровська - думка експерта

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна ризикує втратити не лише Покровськ. Водночас глобальних втрат в України не буде, росіяни ще минулого року хотіли захопити Покровськ. Експерт вважає, що українці нібито вже змирилися з можливою втратою міста.

"Може впасти Костянтинівка. Російські війська можуть підійти ближче до Запоріжжя. Вони можуть захопити частину Дніпропетровської області, її поступово ми втрачаємо. Ще рік тому бої в Дніпропетровській області та захоплення її частин здавалися чимось неймовірним, але тепер це факт - війська РФ просуваються Дніпропетровщиною. Щоправда, поки що незрозуміло, як російська армія поведе себе в Дніпропетровській області: або вони підуть у напрямку Запоріжжя, або вони йтимуть у напрямку Павлограда", - зазначив військовий експерт.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, Сили оборони України на Покровському напрямку змогли звільнити 180 квадратних кілометрів території і зачистити 200 кв. км від ворожих військ. Про це розповів командувач Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майор Ігор Плахута.

Крім того, на фронті розпочався новий етап бойових дій, зумовлений погіршенням по годних умов. Як зазначив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, холод, дощі та бруд змінюють умови на полі бою, ускладнюючи пересування і змушуючи армію адаптувати тактику. Водночас для ЗСУ, маючи значний досвід, така ситуація не є новою.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що ситуацію поблизу селища Ямпіль у Донецькій області вдалося стабілізувати.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред