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"Відсидітися не вдасться": генерал ЗСУ дав тривожний прогноз щодо війни з РФ

Олексій Тесля
8 квітня 2024, 15:13
Ворог витрачає великі ресурси на розхитування тилу України, попередив Олександр Павлюк.
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Олександр Павлюк / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив про те, що система ТЦК в Україні не ідеальна, тому ведеться робота над її вдосконаленням.

"На всі випадки перевищення повноважень Командування Сухопутних військ, правоохоронні органи оперативно реагують. Ми не будемо миритись із порушенням прав цивільних громадян, але й порушувати права військових не дозволимо", - написав він у Facebook.

При цьому український воєначальник зазначив, що ворог витрачає великі ресурси на розхитування тилу: сіє ворожнечу і паніку, налаштовує цивільних проти військовослужбовців: "Російські пропагандисти змусили багатьох повірити в те, що мобілізація – це не про захист своєї держави від агресора, а про несправедливість і порушення прав".

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Він спростував брехню про те, що мобілізовані нібито вирушають на фронт просто з ТЦК. Є визначена законом процедура: проходження військово-лікарської комісії та, за потреби, додаткових медичних обстежень.

Усі, кого визнали придатними до служби, без винятку вирушають у навчальні центри. Базова загальновійськова підготовка триває місяць. Це відповідає стандартам країн-партнерів НАТО. Наразі Командування Сухопутних військ впроваджує експеримент із розширення БЗВП до двох місяців. І тільки після проходження базової загальновійськової підготовки воїни потрапляють у військові частини, і не тільки на бойові посади.

Він закликав українців не піддаватися ворожим провокаціям, полишити емоції та виконати конституційний обов'язок із захисту держави, адже на кону - доля країни.

"Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться. Адже на кону – доля країни, доля нашої нації. росія нікого не залишить в спокої: ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну", - додав Павлюк.

Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що штурмовиків РФ під Бахмутом добили артилерією і дронами. Українським військовим вдалося вчасно виявити переміщення техніки і знищити колону РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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мобілізація ЗСУ війна Росії та України
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