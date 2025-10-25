Рус
Читати російською
"Близькі до дипломатичного закінчення війни": посланець Путіна здивував заявою

Марія Николишин
25 жовтня 2025, 10:33
Дмитрієв наголосив, що США відіграють ключову роль у процесі закінчення війни.
Посланець Путіна натякнув на закінчення війни

Головне із заяви спецпредставника Путіна:

  • Росія, США та Україна працюють над припиненням вогню по лінії фронту
  • Сторони близькі до дипломатичного врегулювання
  • Воно можливе лише за умови врахування інтересів Росії

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке здатне завершити війну. Про це пише Reuters.

За його словами, сторони працюють над припиненням вогню по нинішній лінії фронту, що є поступкою української влади. Водночас, США відіграють ключову роль у цьому процесі.

"Я вважаю, що Росія, США і Україна насправді досить близькі до дипломатичного врегулювання", - сказав він.

Спецпредставник Путіна зауважив, що європейські дипломати допомагають Україні у формуванні пропозиції щодо припинення бойових дій. На його думку, це "великий крок з боку президента Зеленського", який погодився визнати поточні лінії фронту як основу для врегулювання.

Дмитрієв також додав, що будь-яке врегулювання можливе лише за умови врахування інтересів Росії та поважного ставлення до них.

"Звичайно, це можливо тільки в тому разі, якщо інтереси Росії будуть враховані і до них ставитимуться з повагою", - йдеться в заяві.

Якою буде війна у 2026 році

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман раніше говорив, що війна в 2026 році носитиме той самий характер, як і цього року. Нічого суттєво не зміниться.

За його словами, наразі триває війна на виснаження.

"Жодних унікальних можливостей у жодної зі сторін не з’явиться, ніякої нової зброї жодна зі сторін не отримає. Тож жодних радикальних змін очікувати не варто", - підкреслив аналітик.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак вважає, що війна в Україні триватиме до березня 2026 року. До цього часу війська російського диктатора Володимира Путіна спробують домогтися на фронтах усього, чого тільки можна.

У матеріалі The New York Times зазначається, що нові санкції США проти Росії навряд чи вплинуть на військові цілі воєнного злочинця Путіна.

Водночас, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України.

