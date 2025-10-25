Рус
"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

Христина Трохимчук
25 жовтня 2025, 12:55
Сім'я співачки Катерини Бужинської проживає у Болгарії.
Катерина Бужинська
Катерина Бужинська про ставлення росіян закордоном / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

Відома українська співачка Катерина Бужинська розповіла, з якими складнощами стикнулась під час життя у Болгарії. Артистка зізналась у інтерв'ю "Гордон", що їй дошкуляли росіяни, яких дуже багато в цій країні.

На думку Бужинської, росіяни відкрито ставились до неї вороже та намагались зачепити своїми заявами, зокрема про диктатора Володимира Путіна.

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська живе у Болгарії / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"У Болгарії мені доводилося стикатися з вороже налаштованими людьми. Наприклад, одна жінка сказала, що Путін – її ідеал чоловіка, знаючи, що я з України", — розповіла Катерина.

Співачці було боляче це чути, проте вона знайшла логічне пояснення. Справа у тому, що після розпаду СРСР значна частина росіян продовжують проживати у Болгарії, і саме вони симпатизують главі країни-агресора.

Катерина Бужинська
Катерина Бужинська з дітьми / фото: instagram.com, Катерина Бужинська

"У Болгарії лишилися посткомуністичний синдром і багато росіян, тому ставлення до українців не завжди позитивне. Проте зустрічаю багато сучасних, цивілізованих людей, які розуміють ситуацію й підтримують нас", — підсумувала Бужинська.

Раніше Главред повідомляв, що 20 грудня на концерті Катерини Бужинської стався неприємний інцидент. У Миколаєві під час виступу під сценою сталася бійка між жінками. Роздратована публіка кілька разів намагалася втихомирити занадто активну глядачку, що пізніше переросло в бійку.

Також співачка Катерина Бужинська розповіла, в яких вона стосунках із мамою, яка залишилася жити в окупованому Росією Криму. Артистка зізналась, що спілкується з мамою тільки телефоном і дуже сумує за нею. Співачка поділилася, що її мама отримувала погрози від російських окупантів.

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська - українська співачка, мецко-сопрано (альт), лауреатка численних пісенних конкурсів, Гран-прі на Слов'янському базарі 1998 року, народна артистка України. Співпрацює з українською студією Artur Music. Випустила 8 альбомів із 1998 року. У репертуарі є пісні українською, російською, англійською, італійською, іспанською, івритом, болгарською.

