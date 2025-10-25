У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

Для отримання відстрочки потрібно подати відповідний запит до "Резерв+".

Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії в сервісі "Резерв+". Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.

Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько або мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають за батьком або матір'ю з інвалідністю.

Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до "Резерв+". Після цього система перевірить підстави в державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.

У Міноборони додали, що процес перевірки підстави для отримання відстрочки зазвичай займає кілька годин. Ба більше, не потрібні збір довідок або візити до ТЦК і СП.

У відомстві нагадали, що вже зараз отримати відстрочку від мобілізації в "Резерв+" можуть:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей, народжених в одному шлюбі;

батьки дітей з інвалідністю;

подружжя захисників і захисниць із дитиною;

чоловіки або дружини людей з інвалідністю;

люди з тимчасовою непридатністю;

студенти, аспіранти;

працівники закладів вищої та профосвіти.

Як писав Главред, командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков раніше висловлював переконання, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що нинішні реалії роблять неминучою мобілізацію осіб цього віку до ЗСУ. Крім того, Куртков додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

"Але, скоріш за все, як показує практика, ми почнемо мобілізувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", - зазначив командир в інтерв'ю Слідству.Інфо.

Мобілізація в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 21 жовтня Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану і загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Восени 2025 року Україна проходить черговий етап оновлення системи мобілізації. Експерти прогнозують, що процес може стати інтенсивнішим через ситуацію на фронті. Крім того, до роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) уже починають залучати бойові підрозділи. Главред розібрався, як саме зміниться мобілізаційна система і які нові дані про громадян отримає ТЦК і СП.

Крім того, набув чинності закон, який дозволяє чоловікам віком від 60 років і старше добровільно проходити військову службу за контрактом. Начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов пояснив, на які саме спеціальності планують мобілізувати чоловіків цієї вікової категорії.

