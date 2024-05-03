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"Не закінчиться на полі бою": генерал ЗСУ назвав умову завершення війни

Анна Ярославська
3 травня 2024, 11:22
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Чисельність армії РФ на території України значно зросла. На окупованих територіях перебувають понад 500 тисяч російських військових.
Александр Павлюк, ВСУ
Олександр Павлюк назвав умову завершення війни / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 38 окрема бригада морської піхоти

Україна не зможе виграти війну поодинці, якщо ставка буде лише на знищення живої сили й техніки ворога. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

"Незадовго до вторгнення ми розуміли, що якщо ми завдамо росіянам величезних втрат, то війна припиниться. Але замість цього ми зрозуміли, що росіяни не рахують своїх загиблих. Поки труни солдатів здебільшого повертаються в провінцію, і їхня смерть не впливає на загальну думку в Росії", - сказав він в інтерв'ю виданню The Times.

Павлюк не виключає, що ситуація може змінитися, якщо росіяни будуть змушені мобілізувати людей з таких міст, як Москва і Санкт-Петербург.

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"Якщо вони побачать, що їхні солдати повертаються в ці міста в трунах, це може змінити розуміння реальності війни в Росії", - припустив генерал-лейтенант.

Хто такий Олександр Павлюк?

Олекса́ндр Олексі́йович Павлю́к (нар. 20 серпня 1970, м. Новоград-Волинський, нині Звягель) — генерал-лейтенант Збройних сил України, командувач Сухопутних військ (з 2024). Член Ставки Верховного Головнокомандувача з 2023 року, пише Вікіпедія.

Перший заступник Міністра оборони України (2023—2024), командувач Операції об'єднаних сил (2021—2022). У 2022 році отримав звання "Герой України".

На посаді командувача ООС він керував обороною на сході України, зокрема, військові частини Об'єднаних сил ЗСУ втримували Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасну та інші міста Донецької та Луганської областей. Маріуполь, заблокований військами РФ, продовжував оборонятися, незважаючи на постійні обстріли.

15 березня 2022 року знятий з посади командувача ООС і призначений головою Київської ОВА. Саме Олександру Павлюку доручена організація оборони та забезпечення столиці України — міста Києва. Станом на початок квітня 2022 року спільними зусиллями підрозділів, задіяних в обороні міста, противника вдалося відтіснити від Києва на декілька десятків кілометрів на всіх напрямках.

Чисельність армії РФ може зрости

Павлюк сказав, що чисельність російських військ на території України значно зросла з 2022 року. За оцінками генерала, на окупованих територіях України перебуває від 510 тис. до 513 тис. російських військовослужбовців.

Протягом року ці цифри можуть збільшитися, оскільки Росія нарощує сили для літніх наступів.

"Ми вважаємо, що росіяни хочуть мобілізувати ще 100 000 військовослужбовців, і що вони будуть використовувати їх для посилення своїх сил, які вже перебувають в Україні в червні та липні", - зазначив командувач Сухопутними військами.

"Ми думаємо, що до кінця року росіяни мають намір мобілізувати ще майже 300 тисяч солдатів. Але при цьому вони втрачають від 25 тис. до 30 тис. осіб на місяць убитими й пораненими", - додав він.

Україна не виграє війну самотужки

Павлюк визнав, що вбивством ворога неможливо виграти війну поодинці. За його словами, посилення санкцій проти Російської Федерації може завадити Москві зберегти свої запаси ракет великої дальності, які вона регулярно використовує для завдання ударів по ключовій енергетичній інфраструктурі України, та наголосив, що лише посилення міжнародної ізоляції Кремля може зупинити бойові дії.

"Виснаження сил на полі бою не призведе до припинення війни саме по собі. Закінчення війни настане завдяки технологічній перевазі та реальній ізоляції Росії. Прямо зараз занадто багато країн сидять склавши руки, чекаючи, чим закінчиться ця війна, просто сподіваючись, що вона їх не торкнеться", - резюмував генерал.

Як повідомляв Главред, схожу думку озвучив в інтерв'ю The Economist і представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив. За його словами, Україна не зможе перемогти у війні тільки на полі бою. Навіть якщо ЗСУ змогли б відтіснити російські війська до кордонів 1991 року, це не завершило б війну. За його словами, війни такого роду можуть закінчитися лише договорами. Обидві сторони намагаються зайняти "вигідну позицію" перед потенційними переговорами, які можуть початися не раніше другої половини 2025 року.

Зазначимо, у країні-агресорі РФ не збираються закінчувати війну проти України. Навпаки, у Кремлі сподіваються на сприятливий для себе результат, причому ставку роблять на "паніку" серед українських військових. Подробиці озвучив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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