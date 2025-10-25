Рус
У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція

Марія Николишин
25 жовтня 2025, 09:41
Пожежа виникла нібито через падіння уламків БпЛА.
У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція
Атака дронів на Росію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

  • Вночі Волгоградську область Росії атакували невідомі дрони
  • На території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння
  • Ця підстанція вже була під атакою 16 жовтня

У ніч на 25 жовтня Росію вкотре атакували дрони. У Волгоградській області на території підстанції лінії електропередачі Балашовська зафіксована пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та адміністрація області.

Зокрема, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про нібито "відбиття масованої атаки безпілотників" силами протиповітряної оборони.

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння. Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих внаслідок цього немає.

Крім того, місцевий губернатор сказав, що у Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Там нібито також немає поранених.

Варто додати, що підстанція вже була під атакою 16 жовтня. Вона забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС в центральний регіон, а також електропостачання частини Волгоградської, Воронезької та Саратовської області.

Удари по території РФ

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.

За його словами, звдаючи ударів по них, ми не порушимо міжнародне законодавство, але це мало би емоційний ефект.

"Практичний ефект буде від знищення військових заводів і підприємств РФ, російської нафтопереробки тощо", - підкреслив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту ворога — "Рязанському" нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби Збройних сил РФ.

Увечері 22 жовтня в місті Копейськ Челябінської області Росії прогриміли вибухи. На заводі "Пластмас", який виробляє боєприпаси та вибухові речовини, почалася сильна пожежа.

У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

18:37

"Списав усе, але не видав": на користувачів банкоматами Привату чекають сюрпризи

18:29

"Форсаж" повертається: Він Дізель заінтригував кадрами зі зйомок бойовика

18:03

"Витягала своїми руками": зірка Жіночого кварталу розповіла про поранення брата

