У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція

Пожежа виникла нібито через падіння уламків БпЛА.

https://glavred.net/world/v-volgogradskoy-oblasti-bylo-gromko-posle-ataki-dronov-gorit-podstanciya-10709435.html Посилання скопійоване

Атака дронів на Росію / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Вночі Волгоградську область Росії атакували невідомі дрони

На території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння

Ця підстанція вже була під атакою 16 жовтня

У ніч на 25 жовтня Росію вкотре атакували дрони. У Волгоградській області на території підстанції лінії електропередачі Балашовська зафіксована пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та адміністрація області.

Зокрема, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про нібито "відбиття масованої атаки безпілотників" силами протиповітряної оборони.

відео дня

За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння. Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих внаслідок цього немає.

Крім того, місцевий губернатор сказав, що у Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Там нібито також немає поранених.

Варто додати, що підстанція вже була під атакою 16 жовтня. Вона забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС в центральний регіон, а також електропостачання частини Волгоградської, Воронезької та Саратовської області.

Удари по території РФ

Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.

За його словами, звдаючи ударів по них, ми не порушимо міжнародне законодавство, але це мало би емоційний ефект.

"Практичний ефект буде від знищення військових заводів і підприємств РФ, російської нафтопереробки тощо", - підкреслив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту ворога — "Рязанському" нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби Збройних сил РФ.

Увечері 22 жовтня в місті Копейськ Челябінської області Росії прогриміли вибухи. На заводі "Пластмас", який виробляє боєприпаси та вибухові речовини, почалася сильна пожежа.

У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред