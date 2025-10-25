У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція

Коротко:
- Вночі Волгоградську область Росії атакували невідомі дрони
- На території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння
- Ця підстанція вже була під атакою 16 жовтня
У ніч на 25 жовтня Росію вкотре атакували дрони. У Волгоградській області на території підстанції лінії електропередачі Балашовська зафіксована пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали та адміністрація області.
Зокрема, губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив про нібито "відбиття масованої атаки безпілотників" силами протиповітряної оборони.
За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА у Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння. Згідно з оприлюдненою інформацією, постраждалих внаслідок цього немає.
Крім того, місцевий губернатор сказав, що у Світлоярському районі пошкоджено приватну житлову будівлю. Там нібито також немає поранених.
Варто додати, що підстанція вже була під атакою 16 жовтня. Вона забезпечує транзитні перетікання електроенергії з Волзької ГЕС в центральний регіон, а також електропостачання частини Волгоградської, Воронезької та Саратовської області.
Удари по території РФ
Військовий аналітик, ветеран війни, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман вважає, що Україні треба бити по Кремлю та Останкіно, бо це центри ухвалення рішень і військові об’єкти.
За його словами, звдаючи ударів по них, ми не порушимо міжнародне законодавство, але це мало би емоційний ефект.
"Практичний ефект буде від знищення військових заводів і підприємств РФ, російської нафтопереробки тощо", - підкреслив він.
Вибухи в Росії - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали удару по стратегічному об’єкту ворога — "Рязанському" нафтопереробному заводу, який забезпечував потреби Збройних сил РФ.
Увечері 22 жовтня в місті Копейськ Челябінської області Росії прогриміли вибухи. На заводі "Пластмас", який виробляє боєприпаси та вибухові речовини, почалася сильна пожежа.
У ніч на 16 жовтня підрозділи Сил спеціальних операцій вразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.
