"Є план захоплення Харкова або Сум": генерал ЗСУ оцінив, чи зможе РФ його реалізувати

Пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може допомогти захисникам України притупити наступ ворога влітку.

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Олександр Павлюк розповів про плани наступу окупантів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

За словами Павлюка, Харків є ще однією можливою метою російського літнього наступу.

"Наші спецслужби кажуть, що в росіян справді є план захоплення Харкова або Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні", - сказав генерал в інтерв'ю виданню The Times.

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При цьому він вважає, що пакет військової допомоги від США в поєднанні з пожвавленням європейської підтримки може не лише притупити наступ ворога влітку, а й, можливо, дасть Україні стратегічну ініціативу.

"Маючи хорошу протиповітряну оборону і далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу в росіян на полі бою", - зазначив командувач Сухопутних військ.

Чи буде наступ РФ на Хакрьків або Суми - прогноз ГУР

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

При цьому, за його словами, чисельності військ РФ "недостатньо" для операції із захоплення великого міста, але їх цілком може бути достатньо для дрібнішого завдання.

"Швидка операція зі входу і виходу: можливо. А ось операція зі взяття Харкова або навіть міста Суми - це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо". - сказав Скібіцький.

Повторний наступ РФ на Харків - прогнози Росія намагається знищити Харків своїми бомбами, дронами та ракетами. Ворог уже збирає сили для наступу на місто. Про це заявив ветеран АТО Євген Дикий. При цьому він вважає, що у ворога зараз немає сил, щоб здійснити цей наступ на Харків. Генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко також вважає, що росіяни не мають сил для ефективного наступу на Харків з подальшим оточенням міста. Саме тому РФ спробує застосувати іншу тактику, поступово знищуючи квартал за кварталом і перетворюючи Харків на новий Маріуполь. За словами майора Нацгвардії Олексія Гетьмана, російські окупанти планують взяти Харків в облогу, уникаючи прямого удару "в лоб". Росія має намір захопити Харків, а її війська можуть наблизитися до Києва влітку. Однак, Збройні Сили України та Генштаб роблять усе можливе, щоб цього уникнути. Таку думку висловив колишній командувач Сухопутних військ США, генерал Бен Годжес.

Чи буде наступ РФ на Суми

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов розповів, чи здатна Росія піти на Суми і прокоментував інформацію про те, що росіяни перекинули туди чотири батальйони чеченців.

За його словами, ці чотири батальйони суттєво не змінять ситуацію. Навіть якщо брати до уваги найбільший штат у 450-500 осіб для кожного з чотирьох батальйонів - це загалом близько 2000 особового складу, тоді як у кожній із трьох прикордонних областей РФ, тобто в Курській, Брянській і Бєлгородській областях, перебуває по 10-12 тисяч військовослужбовців лише для прикриття кордону.

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