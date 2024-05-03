Наступають з кількох напрямків: військовий оцінив загрозу оточення Часового Яр

Офіцер ЗСУ зазначає, що ціль російських окупантів полягає в тому, щоб взяти місто Часів Яр в оперативне оточення.

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Росіяни кинули всі сили на захоплення стратегічного міста / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, deepstatemap

Протягом останнього тижня російські окупанти не досягли тактичних успіхів у боях біля населеного пункту Часів Яр, але прикладають усі зусилля для його захоплення. Про це повідомив командир батальйону протиповітряно-космічного захисту "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко, повідомляє Українська правда.

Він заявив, що противник масово вводить в бій велику кількість військовослужбовців, техніки і використовує всі наявні бойові можливості для наступу в цьому районі.

"Тактично противник діє наступним чином: вони намагаються взяти Новий Часів Яр (це до водогінного каналу) в оперативне оточення, тому рухаються: зверху населений пункт Богданівка, знизу – населений пункт Іванівці", - розповів Федоренко. відео дня

Військовий відзначив, що на цьому напрямку фронту відбувається щоденно майже 30 бойових зіткнень. За його словами, Сили оборони України ведуть важкі бої за позиції в районі Часового Яру.

"Що стосується самого Часового Яру: противнику надзвичайно важливо вскочити в саме місто і зав’язатися в вуличних боях. Тому що якщо ти переважаєш за чисельністю особового складу – вести бої в міській забудові є перевагою. На поточний момент противнику не вдалося зайти в Часів Яр. Бої тривають в лісопосадках, які його оточують і за останній тиждень противник не просунувся", - зазначив Федоренко.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скібіцького, ймовірна окупація Часового Яру в Донецькій області лише питання часу.

Окупанти активно штурмують Часів Яр у Донецькій області та сусідні населені пункти, спрямовуючи зусилля на захоплення логістичних маршрутів, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСГВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Водночас, Росії не вистачить 25 тисяч солдат для потужного наступу на Часів Яр у Донецькій області, вважає військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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