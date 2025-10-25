Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

26 жовтня не слід фізично працювати - хто працюватиме цього дня, той накличе на себе втому, хвороби або неврожай.

https://glavred.net/holidays/pochemu-26-oktyabrya-nelzya-fizicheski-rabotat-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10709462.html Посилання скопійоване

Яке 26 жовтня свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 26 жовтня

Що не можна робити 26 жовтня

Народні прикмети і традиції

У неділю, 26 жовтня, віряни святкують день пам'яті святого великомученика Димитрія Мироточця. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 26 жовтня

Святий Димитрій народився в другій половині III століття в місті Солуні (сучасні Салоніки, Греція) в сім'ї знатних і благочестивих християн. Його батьки таємно сповідували християнство, адже в той час у Римській імперії тривали жорстокі гоніння на послідовників Христа.

відео дня

Коли батьки померли, юнак успадкував не лише їхній маєток, а й глибоку віру. Завдяки своєму розуму, доброті та чеснотам він швидко здобув повагу серед жителів Солуні. Імператор Максиміан, не знаючи, що Димитрій християнин, призначив його військовим командиром (стратилатом) міста.

Димитрій не приховував своєї віри. Навпаки, він відкрито вчив людей пізнавати Христа, навертав багатьох язичників. Дізнавшись про це, імператор наказав ув'язнити його.

У цей час у Фессалоніці проходили гладіаторські бої. Відомий язичник Лій, могутній воїн імператора, викликав на поєдинок християнина Нестора - учня Димитрія. Перед боєм Нестор прийшов до свого вчителя по благословення. Святий осінив його хресним знаменням і сказав: "І Христос тебе підкріпить". З Божою поміччю Нестор переміг Лія, після чого імператор у гніві наказав стратити обох Нестора і його наставника Димитрія.

Святого закололи списами в темниці близько 306 року.

Що не можна робити 26 жовтня

Не слід фізично працювати - хто працюватиме цього дня, той накличе на себе втому, хвороби або неврожай.

Не можна відмовляти в допомозі, вважаючи, що сам святий цього дня ходить землею в образі жебрака і випробовує людське серце.

Забороняється починати нові справи - говорили: "До Дмитра треба все закінчити, бо після Дмитра зима за плечима".

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

тепло на Дмитра - до м'якої зими;

випав сніг - чекайте, що він не розтане до весни;

туманний і похмурий день - буде відлига;

дощ - зима буде затяжна, але м'яка;

північний вітер - до холодної зими.

У народі 26 жовтня носило назву Дмитрів день. Вважалося, що саме "на Дмитра зима землю покриває".

Селяни казали: "До Дмитра треба все поле справити, бо після Дмитра йде зима".

Іменини 26 жовтня

Які завтра іменини: Антон, Василь, Дмитро, Афанасій.

Талісманом людини, народженої 26 жовтня, є олександрит. Надзвичайно рідкісний дорогоцінний камінь - одна з рідкісних форм хризоберилу. У давнину вважалося, що олександрит здатний привернути в життя свого власника удачу та щасливі обставини, проте сила цього каменю розкривається лише перед тими, хто має міцний дух і непохитну волю.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред