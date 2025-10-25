Все у вогні та диму: моторошні кадри ударів по Києву

Російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами.

https://glavred.net/war/vse-v-ogne-i-dymu-zhutkie-kadry-udarov-po-kievu-10709438.html Посилання скопійоване

Росіяни вдарили балістикою по Києву / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Київ балістикою

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

У Києві прогриміли потужні вибухи. В ніч на 25 жовтня росіяни вдарили по столиці балістичними ракетами. Внаслідок атаки вже 10 людей поранені, ще одна людина загинула. Про це заявив голова Київської МВА Тимур Ткаченко.

"Через російську атаку цієї ночі загинула одна людина. Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеня", написав Ткаченко.

відео дня

У Мережі розлетілися відео з моментами ударів по Києву. Вибухи лунали один за одним. Кияни відчували потужну вибухову хвилю. На місці влучать здійнялася сильна пожежа, яку і досі ще не вдалося приборкати.

Дивіться відео про удари по Києву:

РФ вдарила по Києву балістикою / фото: скріншот

Також ЗМІ опублікували кадри того, як виглядає Київ зранку. Біля житлових будинків видно великі стовпи чорного диму.

Дивіться відео про удари по Києву:

РФ вдарила по Києву балістикою / фото: скріншот

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Читайте також:

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред