Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: наслідки балістичної атаки на Київ

Служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Коротко:

Росіяни атакували Київ балістикою

Є пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі

Наразі відомо про 8 постраждалих киян

В ніч на 25 жовтня росіяни вдарили по Києву балістикою. Внаслідок обстрілу пошкоджені будівлі, є пожежі. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки фіксуємо пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Уточнюємо", - йдеться у повідомленні. відео дня

Пізніше він додав, що фіксується інформація про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих.

"Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Служби працюють над ліквідацією наслідків відповідно до інструкцій. Наразі триває локалізація пожеж на кількох локаціях на лівому березі", - наголосив Ткаченко.

За його словами, внаслідок атаки також постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

"Разом наразі підтверджено 8 постраждалих киян, перевіряємо додаткову інформацію і звернення громадян, які могли зазнати травмувань", - підкреслив начальник КМВА.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко заявив про великі пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

Він додав, що наразі 8 постраждалих у столиці. Трьох із них госпіталізували до медзакладів міста.

Затримка транспорту

В КМДА наголосили, що внаслідок ворожого обстрілу столиці затримується рух громадського транспорту.

Відомо, що через перекриття руху поліцією та роботу підрозділів ДСНС затримуються:

трамваї № 22 у напрямку ЗЗБК;

автобуси №№ 51, 63 у напрямку ЗЗБК та ст. м. "Червоний хутір".

"Просимо пасажирів врахувати цю інформацію під час планування поїздок", - додали в КМДА.

Цілі ударів РФ по Україні

Військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак сказав, що Росія намагається створити дисбаланс в енергетичній системі України.

За його словами, окупанти поставили собі за мету вибити енергетику в прикордонні та прифронтових регіонах: у Чернігівській, Сумській, Харківській, частково Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та в частині Донецької областей.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень у п’ятницю, 24 жовтня, в Одеській області прогриміли вибухи. Область вперше атакували російські КАБи. Вони були направлені на цивільну інфраструктуру.

24 жовтня близько 11:00 у Харкові також лунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що країна-агресорка Росія атакувала Індустріальний район міста двома КАБами.

Крім того, у ніч на 24 жовтня у Херсоні один Шахед влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Про персону: Тимур Ткаченко Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

