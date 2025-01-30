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Путін піде на поступки: в ISW назвали єдину умову

Анна Ярославська
30 січня 2025, 07:44
349
Лише США можуть надати Україні деяку критично важливу зброю та військову техніку в таких масштабах, які необхідні для захисту України.
Путін, армія РФ
Регулярна військова підтримка Києва Заходом може змусити Путіна піти на поступки / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Головні тези:

  • Путін упевнений, що Захід відмовиться від України
  • Постійна допомога Заходу може змусити президента РФ піти на поступки

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що постійна західна військова допомога Києву може змусити російського диктатора піти на поступки, оскільки теорія перемоги Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України.

Йдеться саме про регулярну допомогу, зазначають експерти ISW у своєму звіті.

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"Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території та прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого розв'язання конфлікту, прийнятного для США, Європи та України", - пишуть аналітики.

При цьому в ISW продовжують вважати, що лише Сполучені Штати можуть надати Україні деяку критично важливу зброю та військову техніку в таких масштабах і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту України від Росії.

Військова допомога США Україні - останні новини

Як писав Главред, Держдепартамент США запровадив негайне і масштабне призупинення іноземної допомоги, включно з допомогою Україні.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував рішення нової адміністрації президента США Дональда Трампа про зупинення зовнішньої допомоги на 90 днів і заявив, що насправді військова допомога США Україні не зупинена.

Військовадопомога США для України триває за пакетами військової допомоги, які були ухвалені раніше. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко. За його словами, відомо лише про зупинку програми міжнародного військового фінансування, що не означає заморожування всієї допомоги Україні.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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