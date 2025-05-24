Ворог хоче розпочати масштабну битву на Херсонщині: експерт оцінив шанси РФ

Головною задачею ворога є розпорошення українських сил.

https://glavred.net/front/vrag-hochet-nachat-masshtabnuyu-bitvu-na-hersonshchine-ekspert-ocenil-shansy-rf-10667483.html Посилання скопійоване

Нестача живої сили в армії РФ на Херсонщині унеможливлює просування вперед / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, Міноборони РФ

Що сказав Світан:

Ворог може відволікати українських військових на Херсонщині

В РФ недостатньо особового складу для масштабного наступу

Армія країни-агресорки Росії активізувала бойові дії на правому березі Херсонської області. Про це в інтерв'ю Фабриці новин розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, такі дії ворога можуть мати демонстративний характер. Він повідомив, що на лівобережжі у противника є більш як 100 тисяч військових, за допомогою яких РФ може намагатися створити тактичні, чи навіть оперативні плацдарми на правому березі, щоб ЗСУ довелося розпорошити свої сили.

відео дня

"Цим пояснюється активне поширення повідомлень про можливий масштабний наступ на Херсон і водночас на Суми. А головний удар може бути завданий у центрі", - наголосив експерт.

Однак Світан зауважив, що для повноцінної операції на правобережжі Дніпра противнику потрібно залучити принаймні 150-200 тисяч військових, тож наразі ворога недостатньо людського ресурсу.

Ситуація на Херсонщині - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Придніпровському напрямку російські окупанти ведуть досить активні бойові дії. Противник намагається витіснити українські сили з району Антонівських мостів та захопити ключові острови в дельті Дніпра.

Напередодні стало відомо, що твердження про підготовку російськими окупаційними військами масштабної операції за участю 300 човнів на Херсонщині не відповідають дійсності.

Раніше повідомлялося, що російські війська в рамках активізації бойових дій на півдні дніпровської системи островів, намагалися висадитися на острів Бугаз навпроти Херсона, щоб захопити плацдарм і форсувати річку Дніпро на Херсонщині.

Інші новини:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред