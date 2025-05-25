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"Остання учасниця банди": Борис Джонсон у 60 років став батьком удев'яте

Еліна Чигис
25 травня 2025, 11:46
347
Уже відоме ім'я новонародженої доньки Бориса Джонсона.
Борис Джонсон, Керрі Джонсон
Борис Джонсон - сім'я / колаж: Главред, фото: instagram.com, Керрі Джонсон

Ви дізнаєтеся:

  • Коли народилася дочка Бориса Джонсона
  • Як її назвали

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який не перестає підтримувати Україну, і його дружина Керрі розповіли про те, що в них народилася донька. До речі, це вже четверта спільна дитина пари.

На своїй сторінці в Instagram Керрі поділилася, що Поппі Еліза Джозефін Джонсон народилася 21 травня.

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"Ласкаво просимо до нас, Поппі Еліза Джозефін Джонсон, яка народилася 21-го травня. Не можу повірити, яка ти красива і крихітна. Відчуваю себе на сьомому небі від щастя. Ми всі абсолютно вражені. Не впевнена, що я спала хоч хвилину з моменту твого народження, оскільки не можу припинити дивитися на те, яка ти абсолютно прекрасна", - зазначила Джонсон.

У Бориса Джонсона родилась дочь
У Бориса Джонсона народилася дочка / фото: скрін instagram.com, Керрі Джонсон

Також вона розповіла, що їхні старші діти Вілфред, Ромі та Френк тепло зустріли маленьку сестру.

"Вілф, Ромі та Френк у захваті, особливо Ромі, яка дуже сильно хотіла молодшу сестричку. Тепер несіть однакові сукні. Остання учасниця банди. Повернулися з пологового будинку і настав час для коктейлів і піци з моєю крихіткою, яка дрімає на моїх колінах. Життя вже не може бути кращим", - написала дружина політика.

Борис Джонсон з дружиною
Борис Джонсон із дружиною / фото: instagram.com, Керрі Джонсон

Нагадаємо, у Бориса Джонсона вже дев'ять дітей від трьох жінок. Політик був понад 25 років у шлюбі з Мариною Вілер і в них народилося четверо дітей, дочка Стефанія народилася від позашлюбного зв'язку з арт-консультанткою Гелен Макінтайр, а також чотирьох дітей народила нинішня дружина Джонсона.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Римма Зюбіна висловила свою думку про Тоню Паперну, яка живе в Москві і мовчить про повномасштабний напад РФ на її рідну країну. Також вона зазначила, що їй шкода Сумську, адже їй постійно доводиться виправдовуватися за вибір доньки.

А також ведуча і модель Олександра Кучеренко показалася на червоній доріжці в Каннах. Знаменитість побувала на Ukrainian Fashion Film Festival, де вона представила Україну.

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Хто такий Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, більш відомий як Борис Джонсон, народився 19 червня 1964 року в Нью-Йорку, США.
Британський політичний і державний діяч.

Був мером Лондона і міністром закордонних справ Великої Британії в першому і другому кабінетах Терези Мей. Член Консервативної партії, був її лідером.
7 травня 2015 року обраний до Палати громад, а 9 червня 2023 року склав депутатські повноваження. Відомий як один із головних ідеологів виходу Великої Британії з Європейського союзу.

Джонсон був прем'єр-міністром Великобританії з 24 липня 2019 року до 6 вересня 2022 року. Вважався ключовим союзником президента України Володимира Зеленського.

За твердженням лідера української партії "Слуга народу" Давида Арахамії, Джонсон зіграв вирішальну роль у призупиненні переговорів між російською та українською делегаціями у Стамбулі.

24 листопада 2023 року Арахамія заявив, що на переговорах, які відбувалися в лютому-березні 2022 року в Білорусі та Туреччині, делегація з Москви обіцяла Києву укладення миру за відмову від вступу до НАТО. За його словами, Україна відмовилася через відсутність довіри до росіян, також довелося б змінювати Конституцію, а тодішній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито пропонував "просто воювати".

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