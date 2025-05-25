Руйнування будинків, будівель і пожежі: наслідки ударів РФ по Україні, кадри

Місцева влада та рятувальники продовжують публікувати наслідки ударів окупаційної армії Росії по містах і населених пунктах України. У Києві, Харкові, Київській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській областях зафіксовано руйнування. Постраждали люди.
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти застосували з повітря 367 засобів повітряного нападу.
Сили ППО збили 45 крилатих ракет рф і 256 безпілотників.
Київ
Згідно з даними на 8:00, у трьох районах Києва - Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському - зафіксовано пошкодження та часткові руйнування.
Голосіївський район
Уламки збитого ворожого безпілотника пошкодили два житлових будинки. В одному - часткове руйнування. 4 людини отримали легкі травми.
Дніпровський район
Уламки збитого російського дрона пошкодили житлове приміщення. Поранено одного цивільного.
Шевченківський район
Зафіксовано пошкодження у двох локаціях унаслідок атаки РФ.
Відомо про 11 постраждалих. 3 людей госпіталізовано.
"Окремо наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтеся їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - написав начальник КГВА Тимур Ткаченко.
У Харкові поранено підлітка, пошкоджено будинки та автомобілі
У Харкові окупанти атакували чотирма БПЛА і влучили в підприємство. Пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі. Три людини в лікарні, повідомив мер Ігор Терехов.
За даними ДСНС, поранено 14-річного хлопця, стан середньої тяжкості.
Тернопільська область
Рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків нічного удару окупантів у Тернопільській області. Ворог влучив в один із промислових об'єктів, була пожежа.
"До ліквідації наслідків залучено понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. Силами підрозділів ДСНС пожежу локалізовано. Роботи з остаточної ліквідації тривають.
Попередньо - без жертв і постраждалих", - ідеться в повідомленні.
У Миколаєві частково зруйновано будинок
Миколаївська обласна прокуратура показала нові фотознімки частково зруйнованого будинку в Миколаєві, в який влучили російські окупанти.
Ворожі дрони зруйнували два поверхи багатоквартирного житлового будинку. За даними прокуратури, загинула 1 людина. 5 людей постраждали, серед них - 17-річний хлопець.
Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, офісні приміщення та об'єкт критичної інфраструктури.
Хмельницька область
Згідно з попередньою інформацією від ДСНС, загинули 4 людини.
5 людей отримали осколкові поранення і перебувають у лікарні. 1 людина - у важкому стані.
Зруйновано шість приватних будинків, понад двадцять - пошкоджено.
Атаки Росії на Україну - новини:
Як повідомляв Главред, російські окупанти вночі в неділю, 25 травня, атакували Київ та інші великі українські міста і населені пункти. Вибухи гриміли в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.
У ніч на 24 травня РФ атакувала Київ. Постраждали 6 районів української столиці. Фіксували пожежі та руйнування.
Днями, 21 травня, Росія атакувала Україну з повітря. У Сумах через ворожі удари пропадало світло. У Києві працювала ППО.
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Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
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