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Руйнування будинків, будівель і пожежі: наслідки ударів РФ по Україні, кадри

Андрій Ганчук
25 травня 2025, 09:43оновлено 25 травня, 10:26
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У Хмельницькій області та Миколаєві повідомляють про загиблих, у Харкові поранено підлітка.
Миколаїв
У Миколаєві окупанти поцілили по житловому будинку / Обласна прокуратура Миколаївської області

Місцева влада та рятувальники продовжують публікувати наслідки ударів окупаційної армії Росії по містах і населених пунктах України. У Києві, Харкові, Київській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській областях зафіксовано руйнування. Постраждали люди.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що російські окупанти застосували з повітря 367 засобів повітряного нападу.

Сили ППО збили 45 крилатих ракет рф і 256 безпілотників.

відео дня

Київ

Згідно з даними на 8:00, у трьох районах Києва - Голосіївському, Шевченківському та Дніпровському - зафіксовано пошкодження та часткові руйнування.

Голосіївський район

Уламки збитого ворожого безпілотника пошкодили два житлових будинки. В одному - часткове руйнування. 4 людини отримали легкі травми.

Дніпровський район

Уламки збитого російського дрона пошкодили житлове приміщення. Поранено одного цивільного.

Шевченківський район

Зафіксовано пошкодження у двох локаціях унаслідок атаки РФ.

Відомо про 11 постраждалих. 3 людей госпіталізовано.

Влада показала нові фото наслідків ворожих ударів по Києву
Влада показала нові фото наслідків ворожих ударів по Києву / КМВА
Влада показала нові фото наслідків ворожих ударів по Києву
Влада показала нові фото наслідків ворожих ударів по Києву / КМВА

"Окремо наголошую, що по місту на відкритій місцевості продовжують знаходити уламки збитих ворожих повітряних цілей. Не торкайтеся їх і не підходьте близько - вони можуть містити вибухові речовини. Відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101", - написав начальник КГВА Тимур Ткаченко.

У Харкові поранено підлітка, пошкоджено будинки та автомобілі

У Харкові окупанти атакували чотирма БПЛА і влучили в підприємство. Пошкоджено багатоповерхові будинки та автомобілі. Три людини в лікарні, повідомив мер Ігор Терехов.

Кадри наслідків ударів окупантів по Шевченківському району Харкова
Кадри наслідків ударів окупантів по Шевченківському району Харкова / Накипело
Кадри наслідків ударів окупантів по Шевченківському району Харкова
Кадри наслідків ударів окупантів по Шевченківському району Харкова / Накипело
Кадри наслідків ударів окупантів по Шевченківському району Харкова
Кадри наслідків ударів окупантів по Шевченківському району Харкова / Накипело

За даними ДСНС, поранено 14-річного хлопця, стан середньої тяжкості.

Тернопільська область

Рятувальники повідомили про ліквідацію наслідків нічного удару окупантів у Тернопільській області. Ворог влучив в один із промислових об'єктів, була пожежа.

"До ліквідації наслідків залучено понад 68 рятувальників та 16 одиниць техніки. Силами підрозділів ДСНС пожежу локалізовано. Роботи з остаточної ліквідації тривають.

Попередньо - без жертв і постраждалих", - ідеться в повідомленні.

Ворог уночі вдарив по Тернопільській області
Ворог уночі вдарив по Тернопільській області / ДСНС
Ворог уночі вдарив по Тернопільській області
Ворог уночі вдарив по Тернопільській області / ДСНС
Ворог уночі вдарив по Тернопільській області
Ворог вночі вдарив по Тернопільській області / ДСНС

У Миколаєві частково зруйновано будинок

Миколаївська обласна прокуратура показала нові фотознімки частково зруйнованого будинку в Миколаєві, в який влучили російські окупанти.

Ворожі дрони зруйнували два поверхи багатоквартирного житлового будинку. За даними прокуратури, загинула 1 людина. 5 людей постраждали, серед них - 17-річний хлопець.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, офісні приміщення та об'єкт критичної інфраструктури.

Фото часткового руйнування будинку в Миколаєві
Фото часткового руйнування будинку в Миколаєві / Миколаївська обласна прокуратура
Фото часткового руйнування будинку в Миколаєві
Фото часткового руйнування будинку в Миколаєві / Миколаївська обласна прокуратура
Фото часткового руйнування будинку в Миколаєві
Фото часткового руйнування будинку в Миколаєві / Миколаївська обласна прокуратура

Хмельницька область

Згідно з попередньою інформацією від ДСНС, загинули 4 людини.

5 людей отримали осколкові поранення і перебувають у лікарні. 1 людина - у важкому стані.

Зруйновано шість приватних будинків, понад двадцять - пошкоджено.

Наслідки ворожого удару по Хмельницькій області
Наслідки ворожого удару по Хмельницькій області / ДСНС
Наслідки ворожого удару по Хмельницькій області
Наслідки ворожого удару по Хмельницькій області / ДСНС
Наслідки ворожого удару по Хмельницькій області
Наслідки ворожого удару по Хмельницькій області / ДСНС

Атаки Росії на Україну - новини:

Як повідомляв Главред, російські окупанти вночі в неділю, 25 травня, атакували Київ та інші великі українські міста і населені пункти. Вибухи гриміли в Київській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

У ніч на 24 травня РФ атакувала Київ. Постраждали 6 районів української столиці. Фіксували пожежі та руйнування.

Днями, 21 травня, Росія атакувала Україну з повітря. У Сумах через ворожі удари пропадало світло. У Києві працювала ППО.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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