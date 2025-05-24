Ziferblat потрапив під обстріл, після повернення з Євробачення

Коротко:
- Що трапилося під час концерту гурту
- Що повідомив соліст Ziferblat
Український гурт Ziferblat, який цього року представляв Україну на Євробаченні 2025, дав перший після повернення зі Швейцарії концерт у Києві.
Але під час проведення події в столиці зазвучала повітряна тривога. І невдовзі після виступу над концертним майданчиком пролітав російський дрон.
Фіналісти Євробачення опублікували фото на своїй сторінці в Instagram і написали, що вони хотіли б постити хороші фото і відео, замість "цього."
Вони також були стурбовані тим, що коли над майданчиком летів шахед, вони всі залишалися на місці.
За словами соліста гурту, концерт у Києві пройшов чудово. "Але після його завершення в нас мала бути невелика зустріч із нашими слухачами. І тоді почалася повітряна тривога - шахед літав поруч. Я про це сказав і дуже сильно попросив покинути територію, бо це небезпечно. Було б жахливо, якби останнім спогадом була наша зустріч і не дай Боже з нами щось трапилося. Дуже прошу і закликаю не нехтувати повітряними тривогами. Намагався докричатися до вас з усіх сил не просто так. Ми ще з вами багато разів зустрінемося, але наше здоров'я - важливіше. Я не ображаюся, але ми живемо в ситуації, коли РФ робить усе, що їй заманеться. Слава Богу, що всі живі і здорові", - підкреслив артист.
Нагадаємо, гурт Ziferblat повернувся в Україну 19 травня - Главред розповів, як учасників гурту зустрічали на вокзалі. На вокзалі був справжній ажіотаж.
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Як повідомляв Главред, переможцем Євробачення 2025 став співак JJ з піснею "Wasted Love" - він підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. У пісні йдеться про особистий досвід нерозділеного кохання співака.
Ziferblat потрапили до десятки найкращих і посіли 9 місце на Євробаченні.
Раніше повідомлялося, що просто перед фіналом Євробачення у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом.
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Хто такі Ziferblat
Гурт Ziferblat - український музичний гурт, до складу якого входять: вокаліст Данило Лещинський, гітарист Валентин Лещинський і барабанщик Федір Ходаков. Представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray".
Гурт було засновано 2015 року. Їхній перший мініальбом "Кіносеанс" вийшов у грудні 2017 року. У 2019 році гурт випустив сингл "Вночі" і взяв участь у телешоу "X-Фактор". У 2024 році гурт вийшов у фінал Vidbir 2024, українського національного відбору на Євробачення-2024 з піснею "Place I Call Home".
8 лютого 2025 року гурт переміг у національному відборі на конкурс пісні "Євробачення-2025", що пройде в Базелі, Швейцарія, і представить Україну з піснею "Bird of Pray".
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