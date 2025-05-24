Ziferblat потрапив під обстріл, після повернення з Євробачення

Ziferblat повідомили про атаку дронів під час їхнього концерту в Києві.

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Гурт Ziferblat різко відповів на запитання журналіста / Колаж Главред, фото Instagram/ ziferblat_band

Коротко:

Що трапилося під час концерту гурту

Що повідомив соліст Ziferblat

Український гурт Ziferblat, який цього року представляв Україну на Євробаченні 2025, дав перший після повернення зі Швейцарії концерт у Києві.

Ziferblat потрапив під обстріл / Instagram/Ziferblat

Але під час проведення події в столиці зазвучала повітряна тривога. І невдовзі після виступу над концертним майданчиком пролітав російський дрон.

відео дня

Ziferblat потрапив під обстріл / Фото Instagram/Ziferblat

Фіналісти Євробачення опублікували фото на своїй сторінці в Instagram і написали, що вони хотіли б постити хороші фото і відео, замість "цього."

Ziferblat потрапив під обстріл / Instagram/Ziferblat

Вони також були стурбовані тим, що коли над майданчиком летів шахед, вони всі залишалися на місці.

Ziferblat потрапив під обстріл / Instagram/Ziferblat

За словами соліста гурту, концерт у Києві пройшов чудово. "Але після його завершення в нас мала бути невелика зустріч із нашими слухачами. І тоді почалася повітряна тривога - шахед літав поруч. Я про це сказав і дуже сильно попросив покинути територію, бо це небезпечно. Було б жахливо, якби останнім спогадом була наша зустріч і не дай Боже з нами щось трапилося. Дуже прошу і закликаю не нехтувати повітряними тривогами. Намагався докричатися до вас з усіх сил не просто так. Ми ще з вами багато разів зустрінемося, але наше здоров'я - важливіше. Я не ображаюся, але ми живемо в ситуації, коли РФ робить усе, що їй заманеться. Слава Богу, що всі живі і здорові", - підкреслив артист.

Нагадаємо, гурт Ziferblat повернувся в Україну 19 травня - Главред розповів, як учасників гурту зустрічали на вокзалі. На вокзалі був справжній ажіотаж.

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Як повідомляв Главред, переможцем Євробачення 2025 став співак JJ з піснею "Wasted Love" - він підкорив єврофанів незвичайним голосом із широким діапазоном. У пісні йдеться про особистий досвід нерозділеного кохання співака.

Ziferblat потрапили до десятки найкращих і посіли 9 місце на Євробаченні.

Раніше повідомлялося, що просто перед фіналом Євробачення у соліста Ziferblat виникли проблеми з голосом.

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Хто такі Ziferblat Гурт Ziferblat - український музичний гурт, до складу якого входять: вокаліст Данило Лещинський, гітарист Валентин Лещинський і барабанщик Федір Ходаков. Представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2025" з піснею "Bird of Pray". Гурт було засновано 2015 року. Їхній перший мініальбом "Кіносеанс" вийшов у грудні 2017 року. У 2019 році гурт випустив сингл "Вночі" і взяв участь у телешоу "X-Фактор". У 2024 році гурт вийшов у фінал Vidbir 2024, українського національного відбору на Євробачення-2024 з піснею "Place I Call Home". 8 лютого 2025 року гурт переміг у національному відборі на конкурс пісні "Євробачення-2025", що пройде в Базелі, Швейцарія, і представить Україну з піснею "Bird of Pray".

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