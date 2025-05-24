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Путін прагне "перемоги": розвідка США розкрила плани Кремля на 2025 рік

Руслана Заклінська
24 травня 2025, 18:40оновлено 24 травня, 19:40
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Росія робить ставку на затяжну війну, вважаючи, що зможе виснажити Україну та дочекатися втоми Заходу.
Путін прагне 'перемоги': розвідка США розкрила плани Кремля на 2025 рік
Розвідка США назвала справжні цілі Путіна в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео, 24 ОМБр імені короля Данила

Головне:

  • Путін не змінив цілей — прагне нейтралітету України та перемоги у війні
  • Москва обрала стратегію виснаження
  • Попри повільне просування, російське командування вважає темпи прийнятними

Лідер РФ Володимир Путін не змінив своїх цілей у війні проти України і продовжує прагнути до перемоги. Кремль прагне нав’язати Україні післявоєнний нейтралітет і обмежити її оборонні можливості. Про це йдеться в щорічному звіті "Оцінка глобальних загроз – 2025", підготовленому Управлінням воєнної розвідки США (DIA) для Конгресу США.

У документі зазначається, що Москва робить ставку на стратегію виснаження України — прагне підірвати її здатність чинити опір, деморалізувати населення та дочекатися ослаблення підтримки Києва з боку Заходу. Хоч темпи просування російських військ повільні, російське командування, ймовірно, вважає їх прийнятними.

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"Путін майже напевно залишається налаштованим на перемогу в Україні, а його цілі здебільшого не змінилися з початку війни: нейтралітет України та подальший поділ української держави. За відсутності переговорного врегулювання або, альтернативно, потужної підтримки з боку Заходу, ситуація на полі бою, ймовірно, й надалі повільно змінюватиметься на користь Росії протягом 2025 року, хоча темпи просування російських військ уповільнюються й супроводжуються значними втратами в особовому складі та техніці", - йдеться у документі.

За даними розвідки США, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 700 000 військовослужбовців, із них щонайменше 170 000 — загинули. Крім того, знищено понад 10 000 одиниць бойової техніки, зокрема 3000 танків, а також близько 250 літаків і гелікоптерів.

Попри значні втрати, російські сили продовжують поступове просування на сході України та залучають додаткові ресурси. На Курському напрямку для підтримки наступу задіяно понад 10 тисяч північнокорейських військових.

Крім того, Росія активно застосовує дрони-камікадзе та ракети великої дальності для атак по критичній інфраструктурі України. Такими ударами росіяни намагаються підірвати волю України до опору.

У звіті також наголошується, що Путін не відмовився від своєї основної мети — нав’язати Україні післявоєнний нейтралітет, обмежити її військовий потенціал та добитися подальшої фрагментації української держави.

"Хоча Путін і його військове керівництво, ймовірно, надавали б перевагу швидшим успіхам на полі бою, Москва, схоже, задоволена поточними темпами повільного просування, вважаючи, що у такий спосіб зможе поступово виснажити ресурси України та її волю до опору, а також дочекатися зниження підтримки з боку Заходу", - підкреслили у звіті.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, окупанти знову активізувалися на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області, заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, за добу зафіксовано 485 ударів дронів-камікадзе, що є рекордом для регіону, а також різке зростання артобстрілів.

Також російські ЗМІ поширили фейк про нібито захоплення Юнаківки в Сумській області. У ЗСУ це спростували — підполковник Ярослав Чепурний заявив, що інформація не відповідає дійсності.

Як повідомляв Главред, Росія активізувала бойові дії на правому березі Херсонщини, ймовірно з демонстративною метою, аби змусити ЗСУ розпорошити сили, заявив військовий експерт Роман Світан. За його словами, на лівобережжі ворог має понад 100 тисяч військових.

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Що відомо про Розвідувальне управління Міністерства оборони США?

Розвідувальне управління Міністерства оборони США (аббр. РУМО США, англ. Defense Intelligence Agency, DIA) — член розвідувального співтовариства США; розвідувальний орган Міністерства оборони США.

На РУМО покладається добування, аналіз, узагальнення та надання розвідувальної інформації, необхідної для визначення концепцій розвитку збройних сил, підготовки стратегічних планів їх застосування і проведення військових операцій, вищому керівництву міністерства оборони і об'єднаному комітету начальників штабів, координація діяльності розвідувальних органів видів збройних сил, керівництво апаратами військових аташе в іноземних країнах, організація взаємодії і обмін інформацією з іншими членами розвідувального співтовариства, пише Вікіпедія.

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